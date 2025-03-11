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إقتصاد

الأسواق الأوروبية تستقر بعد هبوط عالمي حاد

Lebanon 24
11-03-2025 | 13:36
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استقرت معظم الأسهم الأوروبية، اليوم الثلاثاء، مع أخذ المستثمرين قسطا من الراحة بعد هبوط حاد لسوق الأسهم العالمية في ظل مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي بسبب الرسوم الأميركية.

وبحلول الساعة 13:05 بتوقيت موسكو، استقر مؤشر "فوتسي" البريطاني عند 8583.34 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "داكس" الألماني 0.48% إلى 22730.27 نقطة، وصعد "كاك" الفرنسي بنسبة 0.13% إلى 8063.71 نقطة.
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ويوم أمس الاثنين، تراجعت أسواق الأسهم الأميركية في ظل الضغوط البيعية التي يتعرض لها قطاع التكنولوجيا، مع عدم اليقين بشأن السياسة التجارية، وسط مخاوف الركود الاقتصادي.

وتراجع المؤشر "داو جونز" بنسبة 2.1% وأغلق عند 41911 نقطة، وهي أعمق وتيرة منذ خسر المؤشر في ديسمبر الماضي، بينما انخفض "إس آند بي 500" بنسبة 2.7% إلى 5614 نقطة، فيما هبط "ناسداك" المركب 4% ليغلق عند 17468 نقطة.
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