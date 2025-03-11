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إقتصاد

بنسبة 15%.. أسهم تسلا تتكبد خسائر فادحة

Lebanon 24
11-03-2025 | 15:44
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تكبدت أسهم شركة تسلا الأميركية لصناعة السيارات الكهربائية خسائر فادحة في ختام جلسة، اليوم الإثنين، بأكثر من 15 بالمئة، مما أدى إلى محو جميع المكاسب التي حققتها منذ فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر.
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وجاء الانخفاض الحاد في أعقاب خفض أحد المحللين لتوقعات تسليمات الشركة، مما زاد من الضغوط على سعر السهم.
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