Advertisement

إقتصاد

في دولة عربية.. شركة أسترالية تبدأ باستخراج معدن نادر!

Lebanon 24
11-03-2025 | 00:00
A-
A+
Doc-P-1332107-638773343767336182.png
Doc-P-1332107-638773343767336182.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت شركة "زيوس ريسورس" الأسترالية عن استحواذها على مشروع الدار البيضاء في المغرب لاستخراج معدن الأنتيمون، وذلك في ظل التوجه العالمي نحو الاستثمار في المعادن النادرة.
Advertisement

ووفقا لتقارير إعلامية، فقد أبرمت الشركة المتخصصة في التنقيب واستكشاف المعادن اتفاقية مع "Ashgill Morocco"، وذلك وفقا لإفادة رسمية مقدمة إلى البورصة الأسترالية.

وحسب ما أوردته صحيفة "هسبريس" المغربية "بموجب الاتفاق، سيتم تطوير ستة تراخيص استكشافية تمتد على مساحة 79 كيلومترا مربعا، وسيتم تنفيذ المشروع عبر الفرع المغربي للشركة الأسترالية".

وأشار محللون مغاربة إلى أن هذا الاستثمار يعزز قطاع التعدين في المغرب، خصوصا فيما يتعلق بالمعادن الاستراتيجية المستخدمة في الصناعات الدفاعية، وهو توجه يتماشى مع مساعي المملكة لتعزيز توطين هذه الصناعات.

كما أكدوا وجوب دفع "هذه المشاريع الاستثمارية في اتجاه توفير فرص الشغل لفائدة المغاربة بما يجعل الساكنة المحلية تستفيد منها كذلك"، مطالبين "بإيلاء الأهمية لاحترام شروط السلامة وتطبيق معايير تراعي حماية البيئة والسكان".

ويعرف معدن الأنتيمون بلونه الرمادي اللامع واستخداماته التي تعود إلى العصور القديمة، حيث استخدم آنذاك في الطب ومستحضرات التجميل.

ويعد عنصرا حيويا في عدة صناعات، كما يستخدم في تصنيع الزجاج الكهروضوئي لتعزيز أداء الخلايا الشمسية. إضافة إلى ذلك، يستخدم الأنتيمون في تصنيع المكونات الإلكترونية المتطورة، وتحسين خصائص الزجاج والسيراميك.
مواضيع ذات صلة
عملية احتيال إلكتروني تهز دولة عربية.. والضحايا بالآلاف!
lebanon 24
12/03/2025 01:25:21 Lebanon 24 Lebanon 24
" لحوم الحمير" للمواطنين...خطر يهدّد دولة عربية في رمضان!
lebanon 24
12/03/2025 01:25:21 Lebanon 24 Lebanon 24
دولة عربية تُعلن موعد بداية شهر رمضان
lebanon 24
12/03/2025 01:25:21 Lebanon 24 Lebanon 24
دولة عربية تثير قلق إسرائيل.. تقرير يكشف
lebanon 24
12/03/2025 01:25:21 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:31 | 2025-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:59 | 2025-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:55 | 2025-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:09 | 2025-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:57 | 2025-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
17:30 | 2025-03-11
15:44 | 2025-03-11
13:36 | 2025-03-11
11:21 | 2025-03-11
09:42 | 2025-03-11
08:44 | 2025-03-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24