في دولة عربية.. شركة أسترالية تبدأ باستخراج معدن نادر!

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ووفقا لتقارير إعلامية، فقد أبرمت الشركة المتخصصة في التنقيب واستكشاف المعادن اتفاقية مع "Ashgill Morocco"، وذلك وفقا لإفادة رسمية مقدمة إلى البورصة .وحسب ما أوردته صحيفة "هسبريس" المغربية "بموجب الاتفاق، سيتم تطوير ستة تراخيص استكشافية تمتد على مساحة 79 كيلومترا مربعا، وسيتم تنفيذ المشروع عبر الفرع للشركة الأسترالية".وأشار محللون مغاربة إلى أن هذا الاستثمار يعزز قطاع التعدين في المغرب، خصوصا فيما يتعلق بالمعادن الاستراتيجية في الصناعات الدفاعية، وهو توجه يتماشى مع مساعي لتعزيز توطين هذه الصناعات.كما أكدوا وجوب دفع "هذه المشاريع الاستثمارية في اتجاه توفير فرص الشغل لفائدة المغاربة بما يجعل الساكنة المحلية تستفيد منها كذلك"، مطالبين "بإيلاء الأهمية لاحترام شروط السلامة وتطبيق معايير تراعي حماية البيئة والسكان".ويعرف معدن الأنتيمون بلونه الرمادي اللامع واستخداماته التي تعود إلى العصور القديمة، حيث استخدم آنذاك في الطب ومستحضرات التجميل.ويعد عنصرا حيويا في عدة صناعات، كما يستخدم في تصنيع الزجاج الكهروضوئي لتعزيز أداء الخلايا الشمسية. إضافة إلى ذلك، يستخدم الأنتيمون في تصنيع المكونات الإلكترونية المتطورة، وتحسين خصائص الزجاج والسيراميك.