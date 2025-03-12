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إقتصاد

1.2 مليار دولار من صندوق النقد لمصر

Lebanon 24
12-03-2025 | 04:03
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أكد صندوق النقد الدولي أن مصر سوف تحصل على الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي البالغة 1.2 مليار دولار في غضون أيام بعد موافقة مجلس المديرين التنفيذيين عليها بالأمس.
 
وقال المدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي محمد معيط أن هناك تفهما وتقديرا من مجلس المديرين التنفيذيين للإصلاحات الاقتصادية في مصر منذ آذار 2024 حتى الآن، ومنها تخفيض معدل التضخم وزيادة الاحتياطيات الأجنبية إلى 47.4 مليار دولار، وتحركات وزارة المالية في تحقيق فائض أولي وتخفيض الدين الحكومي.
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وأوضح أن التقدير للإصلاحات يأتي مع تفهم للتحديات التي تواجه مصر لا سيما الأوضاع الجيوسياسية والوضع في المنطقة وانخفاض إيرادات قناة السويس، والصندوق يتمنى استمرار المسار الإصلاحي ولديه مراجعات أخرى والأمور تسير في الاتجاه الصحيح.

وكشف المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي أن الصندوق والحكومة المصرية توصلا إلى اتفاق بشأن الأهداف الرئيسية للبرنامج، فيما أبدى الصندوق مرونة في بعض الأمور منها تأثير نقص إيرادات قناة السويس على الخزانة العامة للدولة. (روسيا اليوم)
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