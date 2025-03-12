1.2 مليار دولار من صندوق النقد لمصر

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أكد صندوق النقد الدولي أن مصر سوف تحصل على الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي البالغة 1.2 مليار دولار في غضون أيام بعد موافقة مجلس المديرين التنفيذيين عليها بالأمس.المدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي محمد معيط أن هناك تفهما وتقديرا من مجلس المديرين التنفيذيين للإصلاحات الاقتصادية في مصر منذ آذار 2024 حتى الآن، ومنها تخفيض معدل التضخم وزيادة الاحتياطيات الأجنبية إلى 47.4 مليار دولار، وتحركات وزارة في تحقيق فائض أولي وتخفيض الحكومي.وأوضح أن التقدير للإصلاحات يأتي مع تفهم للتحديات التي تواجه مصر لا سيما الأوضاع الجيوسياسية والوضع في المنطقة وانخفاض إيرادات قناة السويس، والصندوق يتمنى استمرار المسار الإصلاحي ولديه مراجعات أخرى والأمور تسير في الاتجاه الصحيح.وكشف المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي أن والحكومة توصلا إلى اتفاق بشأن الأهداف الرئيسية للبرنامج، فيما أبدى مرونة في بعض الأمور منها تأثير نقص إيرادات قناة السويس على الخزانة العامة للدولة. (روسيا اليوم)