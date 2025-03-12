أسعار الذهب مستقرّة

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استقر الذهب، اليوم الأربعاء، قبيل صدور بيانات التضخم الأميركية المهمة، التي قد تساعد في تحديد مسار أسعار الفائدة الذي سيسلكه مجلس الأميركي، وسط توتر تجاري ومخاوف من تباطؤ اقتصادي، بينما ينصب أيضًا على اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار في أوكرانيا.واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 2915.65 دولارًا للأوقية، استقرت العقود الآجلة الأميركية للذهب عند 2915.65 دولارًا للأوقية.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.6% إلى 32.75 دولارًا للأوقية، وارتفع البلاتين 0.8% إلى 982.52 دولارًا، وتراجع البلاديوم 0.3% إلى 943.31 دولارًا. (cnbc)