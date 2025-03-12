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إقتصاد

أسعار الذهب مستقرّة

Lebanon 24
12-03-2025 | 05:00
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استقر الذهب، اليوم الأربعاء، قبيل صدور بيانات التضخم الأميركية المهمة، التي قد تساعد في تحديد مسار أسعار الفائدة الذي سيسلكه مجلس الفدرالي الأميركي، وسط توتر تجاري ومخاوف من تباطؤ اقتصادي، بينما ينصب التركيز أيضًا على اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار في أوكرانيا.
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واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 2915.65 دولارًا للأوقية، في حين استقرت العقود الآجلة الأميركية للذهب عند 2915.65 دولارًا للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.6% إلى 32.75 دولارًا للأوقية، وارتفع البلاتين 0.8% إلى 982.52 دولارًا، وتراجع البلاديوم 0.3% إلى 943.31 دولارًا. (cnbc)
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