بسبب قرارات ترامب.. اسعار النفط ترتفع

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ارتفعت أسعار خلال تعاملات اليوم الأربعاء، رغم البيانات التي أشارت إلى المخزونات الأميركية، ووسط تراجع الدولار.ويراقب المستثمرون مستجدات القرارات التجارية للرئيس الأميركي ترامب، إذ دخلت التعرفات بنسبة 25% على واردات الصلب والألمنيوم حيز التنفيذ، وهو ما قوبل بقرار من بفرض رسوماً جمركية على سلع أميركية بقيمة 26 مليار من الشهر المقبل.وعلى صعيد الإمدادات، قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس الثلاثاء إن إنتاج الخام في أميركا يتجه لتسجيل مستوى قياسي أعلى هذا العام من التقديرات السابقة، بمتوسط 13.61 مليون برميل يومياً.فيما أظهرت بيانات البترول الأميركي أن مخزونات الخام ارتفعت 4.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في السابع من مارس آذار.وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.6% إلى 69.98 دولار للبرميل. كما صعدت عقود الخام الأميركي بنسبة 0.7% مسجلة 66.68 دولار للبرميل. (cnbc)