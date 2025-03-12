21
o
بيروت
24
o
طرابلس
22
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
21
o
جونية
23
o
النبطية
21
o
زحلة
21
o
بعلبك
7
o
بشري
22
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
بسبب قرارات ترامب.. اسعار النفط ترتفع
Lebanon 24
12-03-2025
|
04:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
ارتفعت أسعار
النفط
خلال تعاملات اليوم الأربعاء، رغم البيانات التي أشارت إلى
زيادة
المخزونات الأميركية، ووسط تراجع الدولار.
Advertisement
ويراقب المستثمرون مستجدات القرارات التجارية للرئيس الأميركي
دونالد
ترامب، إذ دخلت
صباح اليوم
التعرفات بنسبة 25% على واردات الصلب والألمنيوم حيز التنفيذ، وهو ما قوبل بقرار من
الاتحاد الأوروبي
بفرض رسوماً جمركية على سلع أميركية بقيمة 26 مليار
يورو
بداية
من الشهر المقبل.
وعلى صعيد الإمدادات، قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس الثلاثاء إن إنتاج
النفط
الخام في أميركا يتجه لتسجيل مستوى قياسي أعلى هذا العام من التقديرات السابقة، بمتوسط 13.61 مليون برميل يومياً.
فيما أظهرت بيانات
معهد
البترول الأميركي أن مخزونات
النفط
الخام ارتفعت 4.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في السابع من مارس آذار.
وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.6% إلى 69.98 دولار للبرميل. كما صعدت عقود الخام الأميركي بنسبة 0.7% مسجلة 66.68 دولار للبرميل. (cnbc)
مواضيع ذات صلة
أسعار النفط تواصل الهبوط تحت وطأة احتمال زيادة الإمدادات من العراق
Lebanon 24
أسعار النفط تواصل الهبوط تحت وطأة احتمال زيادة الإمدادات من العراق
12/03/2025 11:45:35
12/03/2025 11:45:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أسعار النفط تواصل التراجع
Lebanon 24
أسعار النفط تواصل التراجع
12/03/2025 11:45:35
12/03/2025 11:45:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب العقوبات الأميركية.. ناقلات النفط الروسي تعاني بشدة
Lebanon 24
بسبب العقوبات الأميركية.. ناقلات النفط الروسي تعاني بشدة
12/03/2025 11:45:35
12/03/2025 11:45:35
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير النفط العراقي: صادرات النفط من إقليم كردستان ستستأنف في غضون أسبوع
Lebanon 24
وزير النفط العراقي: صادرات النفط من إقليم كردستان ستستأنف في غضون أسبوع
12/03/2025 11:45:35
12/03/2025 11:45:35
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
أسعار الذهب مستقرّة
Lebanon 24
أسعار الذهب مستقرّة
05:00 | 2025-03-12
12/03/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خسائر متتالية وقاسية.. بورصة "وول ستريت" تنزف
Lebanon 24
خسائر متتالية وقاسية.. بورصة "وول ستريت" تنزف
04:40 | 2025-03-12
12/03/2025 04:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عون استقبل رئيس بعثة صندوق النقد الدولي.. ودعوة لوضع خطة إصلاحية مالية موحدة
Lebanon 24
عون استقبل رئيس بعثة صندوق النقد الدولي.. ودعوة لوضع خطة إصلاحية مالية موحدة
04:25 | 2025-03-12
12/03/2025 04:25:36
Lebanon 24
Lebanon 24
تفكر في الانتقام.. واشنطن تحتج على رسوم الأرز اليابانية
Lebanon 24
تفكر في الانتقام.. واشنطن تحتج على رسوم الأرز اليابانية
04:22 | 2025-03-12
12/03/2025 04:22:55
Lebanon 24
Lebanon 24
1.2 مليار دولار من صندوق النقد لمصر
Lebanon 24
1.2 مليار دولار من صندوق النقد لمصر
04:03 | 2025-03-12
12/03/2025 04:03:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالصورة... وفاة ممثلة في حادث سير مروّع وإصابة 3 من زميلاتها!
Lebanon 24
بالصورة... وفاة ممثلة في حادث سير مروّع وإصابة 3 من زميلاتها!
06:59 | 2025-03-11
11/03/2025 06:59:00
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الخامسة... فنانة تُفاجئ الجميع بخبر زواجها
Lebanon 24
للمرة الخامسة... فنانة تُفاجئ الجميع بخبر زواجها
06:09 | 2025-03-11
11/03/2025 06:09:57
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه هوية المُستهدف في الغارة على جنوب لبنان اليوم
Lebanon 24
هذه هوية المُستهدف في الغارة على جنوب لبنان اليوم
08:55 | 2025-03-11
11/03/2025 08:55:41
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل معركة جنبلاط الجديدة.. "حزب الله" أبرز داعميها!
Lebanon 24
تفاصيل معركة جنبلاط الجديدة.. "حزب الله" أبرز داعميها!
13:30 | 2025-03-11
11/03/2025 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
طريق المطار تغيرت.. قرار سياسي "بدّل معالمها"
Lebanon 24
طريق المطار تغيرت.. قرار سياسي "بدّل معالمها"
02:45 | 2025-03-12
12/03/2025 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
05:00 | 2025-03-12
أسعار الذهب مستقرّة
04:40 | 2025-03-12
خسائر متتالية وقاسية.. بورصة "وول ستريت" تنزف
04:25 | 2025-03-12
عون استقبل رئيس بعثة صندوق النقد الدولي.. ودعوة لوضع خطة إصلاحية مالية موحدة
04:22 | 2025-03-12
تفكر في الانتقام.. واشنطن تحتج على رسوم الأرز اليابانية
04:03 | 2025-03-12
1.2 مليار دولار من صندوق النقد لمصر
03:22 | 2025-03-12
الحرب تشتدّ.. أوروبا تستعد للرد على "رسوم ترامب"
فيديو
صور مذهلة ومثيرة.. اكتشاف كائنات بحرية غير معروفة في حملة استكشافية عالمية
Lebanon 24
صور مذهلة ومثيرة.. اكتشاف كائنات بحرية غير معروفة في حملة استكشافية عالمية
05:00 | 2025-03-12
12/03/2025 11:45:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"جابتلي المرض".. حسام حبيب يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل خلافاته مع شيرين عبد الوهاب شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
"جابتلي المرض".. حسام حبيب يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل خلافاته مع شيرين عبد الوهاب شاهدوا الفيديو
00:20 | 2025-03-12
12/03/2025 11:45:35
Lebanon 24
Lebanon 24
دعما لإيلون ماسك.. هذا ما سيشتريه ترامب (فيديو)
Lebanon 24
دعما لإيلون ماسك.. هذا ما سيشتريه ترامب (فيديو)
16:27 | 2025-03-11
12/03/2025 11:45:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24