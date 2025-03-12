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إقتصاد

بسبب قرارات ترامب.. اسعار النفط ترتفع

Lebanon 24
12-03-2025 | 04:30
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ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء، رغم البيانات التي أشارت إلى زيادة المخزونات الأميركية، ووسط تراجع الدولار.
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ويراقب المستثمرون مستجدات القرارات التجارية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، إذ دخلت صباح اليوم التعرفات بنسبة 25% على واردات الصلب والألمنيوم حيز التنفيذ، وهو ما قوبل بقرار من الاتحاد الأوروبي بفرض رسوماً جمركية على سلع أميركية بقيمة 26 مليار يورو بداية من الشهر المقبل.

وعلى صعيد الإمدادات، قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس الثلاثاء إن إنتاج النفط الخام في أميركا يتجه لتسجيل مستوى قياسي أعلى هذا العام من التقديرات السابقة، بمتوسط 13.61 مليون برميل يومياً.

فيما أظهرت بيانات معهد البترول الأميركي أن مخزونات النفط الخام ارتفعت 4.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في السابع من مارس آذار.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.6% إلى 69.98 دولار للبرميل. كما صعدت عقود الخام الأميركي بنسبة 0.7% مسجلة 66.68 دولار للبرميل. (cnbc)
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