خسائر متتالية وقاسية.. بورصة "وول ستريت" تنزف

Advertisement

زادت الأسهم من خسائرها، في ظل حالة عدم حول سياسة الرسوم للرئيس الأمريكي واحتمال تباطؤ .وأغلق مؤشر "داو جونز" الصناعي أمس عند 41433.38 نقطة، بانخفاض نسبته 1.6% عن سعر الإغلاق الذي قبله، وتراجع مؤشر "إس آند بي 500" بنسبة 0.76% إلى 5572.07 نقطة، فيما هبط مؤشر "ناسداك" بنسبة 0.18% إلى 17436.10 نقطة.وفي مطلع الأسبوع يوم الاثنين، انخفض مؤشر "إس آند بي 500" بأعلى وتيرة يومية منذ الاول 2022. (روسيا اليوم)