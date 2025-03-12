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إقتصاد

خسائر متتالية وقاسية.. بورصة "وول ستريت" تنزف

Lebanon 24
12-03-2025 | 04:40
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زادت الأسهم الأمريكية من خسائرها، في ظل حالة عدم اليقين حول سياسة الرسوم للرئيس الأمريكي دونالد ترامب واحتمال تباطؤ الاقتصاد.
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وأغلق مؤشر "داو جونز" الصناعي أمس عند 41433.38 نقطة، بانخفاض نسبته 1.6% عن سعر الإغلاق الذي قبله، وتراجع مؤشر "إس آند بي 500" بنسبة 0.76% إلى 5572.07 نقطة، فيما هبط مؤشر "ناسداك" بنسبة 0.18% إلى 17436.10 نقطة.

وفي مطلع الأسبوع يوم الاثنين، انخفض مؤشر "إس آند بي 500" بأعلى وتيرة يومية منذ كانون الاول 2022. (روسيا اليوم)
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