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إقتصاد
تراجع كبير... هذا ما سجلته الأرباح السنوية لـ"بورشه"
Lebanon 24
12-03-2025
|
14:30
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أعلنت شركة صناعة
السيارات
الرياضية الفارهة "بورشه"، انخفاض
صافي
أرباحها بنسبة 30.3 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 3.6 مليار يورو (3.9 مليار دولار) في عام 2024.
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وأضافت الشركة
الألمانية
التي تتخذ من شتوتغارت مقرا لها، خلال الكشف عن نتائجها السنوية اليوم الأربعاء، أن الانخفاض
يعود
إلى ضعف أداء أعمالها في الصين وارتفاع تكاليف تحديث خطوط إنتاجها.
وكانت العلامة التجارية الشهيرة أعلنت في شباط الماضي
إعادة
هيكلة مجلس إدارتها، ورحيل مديرها المالي المخضرم لوتس ميشكه، ورئيس المبيعات ديتليف فون بلاتن.
كما كشفت "بورشه"، التابعة لمجموعة "فولكس فاجن"، عن تحول استراتيجي نحو
زيادة
الاستثمارات في مجال محركات الاحتراق الداخلي، والسيارات الهجينة القابلة للشحن.
وبالإضافة إلى ذلك، أفادت الشركة بأنه من
المقرر
أن يتم شطب نحو 1900 وظيفة بحلول عام 2029.
يشار إلى أن تسليمات "بورشه" انخفضت بنسبة 3 بالمئة لتصل إلى نحو 310 آلاف و700 سيارة في عام 2024.
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