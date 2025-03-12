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وأضافت الشركة التي تتخذ من شتوتغارت مقرا لها، خلال الكشف عن نتائجها السنوية اليوم الأربعاء، أن الانخفاض إلى ضعف أداء أعمالها في الصين وارتفاع تكاليف تحديث خطوط إنتاجها.وكانت العلامة التجارية الشهيرة أعلنت في شباط الماضي هيكلة مجلس إدارتها، ورحيل مديرها المالي المخضرم لوتس ميشكه، ورئيس المبيعات ديتليف فون بلاتن.كما كشفت "بورشه"، التابعة لمجموعة "فولكس فاجن"، عن تحول استراتيجي نحو الاستثمارات في مجال محركات الاحتراق الداخلي، والسيارات الهجينة القابلة للشحن.وبالإضافة إلى ذلك، أفادت الشركة بأنه من أن يتم شطب نحو 1900 وظيفة بحلول عام 2029.يشار إلى أن تسليمات "بورشه" انخفضت بنسبة 3 بالمئة لتصل إلى نحو 310 آلاف و700 سيارة في عام 2024.