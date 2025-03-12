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إقتصاد
لأول مرة في تاريخها.. مجموعة "سند" تحقق إيرادات قياسية تتجاوز المليار دولار!
Lebanon 24
12-03-2025
|
16:50
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أعلنت مجموعة سند، الشركة العالمية العاملة في مجال هندسة الطيران وحلول التمويل والمملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار، تحقيق نتائج مالية استثنائية لعام 2024، متجاوزة حاجز المليار
دولار
للمرة الأولى في تاريخ المجموعة.
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وكشفت "سند" عن تحقيق إيرادات بلغت 4.92 مليار درهم (1.34 مليار دولار)، بزيادة قدرها 40% مقارنة بـ 3.4 مليار درهم (925 مليون دولار) في عام 2023، ما يؤكد على توسعها السريع ومكانتها الاستراتيجية.
ويعود الأداء الاستثنائي لمجموعة سند نتيجة للطلب العالمي غير المسبوق على خدمات صيانة وإصلاح وعَمرة المحركات، والتوسع في الأسواق العالمية الرئيسية والاتفاقيات الاستراتيجية مع شركات الطيران الكبرى ومُصنعي المعدات الأصلية على مستوى العالم.
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