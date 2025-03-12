Advertisement

إقتصاد

لأول مرة في تاريخها.. مجموعة "سند" تحقق إيرادات قياسية تتجاوز المليار دولار!

Lebanon 24
12-03-2025 | 16:50
A-
A+
Doc-P-1332484-638774045403586498.png
Doc-P-1332484-638774045403586498.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت مجموعة سند، الشركة العالمية العاملة في مجال هندسة الطيران وحلول التمويل والمملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار، تحقيق نتائج مالية استثنائية لعام 2024، متجاوزة حاجز المليار دولار للمرة الأولى في تاريخ المجموعة.
Advertisement

وكشفت "سند" عن تحقيق إيرادات بلغت 4.92 مليار درهم (1.34 مليار دولار)، بزيادة قدرها 40% مقارنة بـ 3.4 مليار درهم (925 مليون دولار) في عام 2023، ما يؤكد على توسعها السريع ومكانتها الاستراتيجية.

ويعود الأداء الاستثنائي لمجموعة سند نتيجة للطلب العالمي غير المسبوق على خدمات صيانة وإصلاح وعَمرة المحركات، والتوسع في الأسواق العالمية الرئيسية والاتفاقيات الاستراتيجية مع شركات الطيران الكبرى ومُصنعي المعدات الأصلية على مستوى العالم.
مواضيع ذات صلة
"المركزي" الأسترالي يخفض سعر الفائدة لأول مرة منذ 2020
lebanon 24
13/03/2025 01:05:06 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز: الإدارة السورية تحقق في "إمبراطوريات تجارية" مرتبطة بالأسد قيمتها تقدر بمليارات الدولارات
lebanon 24
13/03/2025 01:05:06 Lebanon 24 Lebanon 24
خطى "أبل" تتعثر في تحديثات "سيري" و"Apple Intelligence"
lebanon 24
13/03/2025 01:05:06 Lebanon 24 Lebanon 24
الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية لـ"الشرق": إسرائيل تريد التصعيد لأنها لم تحقق أهدافها
lebanon 24
13/03/2025 01:05:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
17:00 | 2025-03-12
15:26 | 2025-03-12
15:18 | 2025-03-12
14:30 | 2025-03-12
13:00 | 2025-03-12
11:29 | 2025-03-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24