23
o
بيروت
23
o
طرابلس
22
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
22
o
جونية
20
o
النبطية
15
o
زحلة
14
o
بعلبك
3
o
بشري
19
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
بعد يومين من الخسائر الكبيرة.. وول ستريت تتعافى والأسهم الآسيوية تنتعش
Lebanon 24
13-03-2025
|
00:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
ارتفعت الأسهم الآسيوية بعد أن ساعدت بيانات التضخم الأميركية التي كانت أقل من المتوقع، في دفع وول ستريت للتعافي بعد يومين من الخسائر الكبيرة.
وصعدت مؤشرات الأسهم في
اليابان
وكوريا الجنوبية، بينما كانت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ والصين مختلطة.
Advertisement
وارتفعت العقود المستقبلية لمؤشرات الأسهم الأميركية في التداول المبكر في آسيا، مما عزز المكاسب في الجلسة السابقة.
وعلى الرغم من مكاسب يوم الأربعاء لمؤشري "إس آند بي 500"، و"ناسداك 100"، وهي أول مكاسب منذ يوم
الجمعة
للمؤشرات الأميركية، إلا أنهما ما زالا منخفضين بأكثر من 3% هذا الأسبوع.
كانت السندات
الحكومية
الأميركية مستقرة بشكل طفيف في تداولات يوم الخميس، بعد أن فشلت في التحرك بشكل ملحوظ بعد بيانات التضخم يوم الأربعاء. وارتفع العائد على السندات الأميركية لأجل 10 سنوات بمقدار ثلاث نقاط أساس إلى 4.3%. كما ارتفع العائد على السندات لأجل عامين بمقدار أربع نقاط أساس. وكانت العملات الرئيسية تتحرك ضمن نطاقات ضيقة، كما كان مؤشر الدولار مستقراً تقريباً يوم الأربعاء.
ومن المتوقع أن يقدم تقرير حكومي عن أسعار المنتجين في الولايات المتحدة، رؤى حول فئات إضافية تساهم بشكل مباشر في مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، والذي من المقرر أن يتم نشره في وقت لاحق من هذا الشهر. (بلومبيرغ)
مواضيع ذات صلة
صعود معظم مؤشرات الأسهم الآسيوية بعد اتفاق بوتين وترhمب على اللقاء (العربية)
Lebanon 24
صعود معظم مؤشرات الأسهم الآسيوية بعد اتفاق بوتين وترhمب على اللقاء (العربية)
13/03/2025 09:13:11
13/03/2025 09:13:11
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس السوري: الثورة أنقذت البلاد من الضياع لكن التحديات ما زالت كبيرة
Lebanon 24
الرئيس السوري: الثورة أنقذت البلاد من الضياع لكن التحديات ما زالت كبيرة
13/03/2025 09:13:11
13/03/2025 09:13:11
Lebanon 24
Lebanon 24
قوّة كبيرة من الجيش داهمت خيم النازحين السوريين في الطيبة
Lebanon 24
قوّة كبيرة من الجيش داهمت خيم النازحين السوريين في الطيبة
13/03/2025 09:13:11
13/03/2025 09:13:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أرسلان بعد تشكيل الحكومة الجديدة: التحديات أمامها كبيرة
Lebanon 24
أرسلان بعد تشكيل الحكومة الجديدة: التحديات أمامها كبيرة
13/03/2025 09:13:11
13/03/2025 09:13:11
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
اتفاق دمشق وقسد.. بداية مرحلة جديدة للنفط السوري
Lebanon 24
اتفاق دمشق وقسد.. بداية مرحلة جديدة للنفط السوري
02:18 | 2025-03-13
13/03/2025 02:18:18
Lebanon 24
Lebanon 24
خسائر كبيرة جدًا.. أرقام هائلة وصادمة عن حجم هدر الطعام في رمضان
Lebanon 24
خسائر كبيرة جدًا.. أرقام هائلة وصادمة عن حجم هدر الطعام في رمضان
02:02 | 2025-03-13
13/03/2025 02:02:13
Lebanon 24
Lebanon 24
"حرب الرسوم" تصيب النفط
Lebanon 24
"حرب الرسوم" تصيب النفط
01:16 | 2025-03-13
13/03/2025 01:16:47
Lebanon 24
Lebanon 24
حتى نهاية 2025.. دولة عربية مستمرة في رفع الدعم عن الوقود
Lebanon 24
حتى نهاية 2025.. دولة عربية مستمرة في رفع الدعم عن الوقود
00:00 | 2025-03-13
13/03/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خفايا "أزمة الدولار" الحالية.. تقريرٌ يكشفها بالكامل
Lebanon 24
خفايا "أزمة الدولار" الحالية.. تقريرٌ يكشفها بالكامل
17:00 | 2025-03-12
12/03/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
قرار لوزير المالية بتخفيض غرامات.. إطلعوا عليه
Lebanon 24
قرار لوزير المالية بتخفيض غرامات.. إطلعوا عليه
06:41 | 2025-03-12
12/03/2025 06:41:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. شارع يجمع علم "القوات اللبنانية" وصورة قياديّ إيراني!
Lebanon 24
بالفيديو.. شارع يجمع علم "القوات اللبنانية" وصورة قياديّ إيراني!
14:49 | 2025-03-12
12/03/2025 02:49:52
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما لاحظه مواطنون في بيروت اليوم
Lebanon 24
هذا ما لاحظه مواطنون في بيروت اليوم
11:35 | 2025-03-12
12/03/2025 11:35:48
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد التعيينات... هذا ما فعله مستشار الرئيس عون
Lebanon 24
جديد التعيينات... هذا ما فعله مستشار الرئيس عون
08:37 | 2025-03-12
12/03/2025 08:37:20
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو جديد لنانسي عجرم برفقة إبنتها الصغيرة... الأخيرة بدت متعبة
Lebanon 24
فيديو جديد لنانسي عجرم برفقة إبنتها الصغيرة... الأخيرة بدت متعبة
09:29 | 2025-03-12
12/03/2025 09:29:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
02:18 | 2025-03-13
اتفاق دمشق وقسد.. بداية مرحلة جديدة للنفط السوري
02:02 | 2025-03-13
خسائر كبيرة جدًا.. أرقام هائلة وصادمة عن حجم هدر الطعام في رمضان
01:16 | 2025-03-13
"حرب الرسوم" تصيب النفط
00:00 | 2025-03-13
حتى نهاية 2025.. دولة عربية مستمرة في رفع الدعم عن الوقود
17:00 | 2025-03-12
خفايا "أزمة الدولار" الحالية.. تقريرٌ يكشفها بالكامل
16:50 | 2025-03-12
لأول مرة في تاريخها.. مجموعة "سند" تحقق إيرادات قياسية تتجاوز المليار دولار!
فيديو
صور مذهلة ومثيرة.. اكتشاف كائنات بحرية غير معروفة في حملة استكشافية عالمية
Lebanon 24
صور مذهلة ومثيرة.. اكتشاف كائنات بحرية غير معروفة في حملة استكشافية عالمية
05:00 | 2025-03-12
13/03/2025 09:13:11
Lebanon 24
Lebanon 24
"جابتلي المرض".. حسام حبيب يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل خلافاته مع شيرين عبد الوهاب شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
"جابتلي المرض".. حسام حبيب يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل خلافاته مع شيرين عبد الوهاب شاهدوا الفيديو
00:20 | 2025-03-12
13/03/2025 09:13:11
Lebanon 24
Lebanon 24
دعما لإيلون ماسك.. هذا ما سيشتريه ترامب (فيديو)
Lebanon 24
دعما لإيلون ماسك.. هذا ما سيشتريه ترامب (فيديو)
16:27 | 2025-03-11
13/03/2025 09:13:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24