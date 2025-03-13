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إقتصاد

بعد يومين من الخسائر الكبيرة.. وول ستريت تتعافى والأسهم الآسيوية تنتعش

Lebanon 24
13-03-2025 | 00:29
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ارتفعت الأسهم الآسيوية بعد أن ساعدت بيانات التضخم الأميركية التي كانت أقل من المتوقع، في دفع وول ستريت للتعافي بعد يومين من الخسائر الكبيرة.

وصعدت مؤشرات الأسهم في اليابان وكوريا الجنوبية، بينما كانت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ والصين مختلطة.
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وارتفعت العقود المستقبلية لمؤشرات الأسهم الأميركية في التداول المبكر في آسيا، مما عزز المكاسب في الجلسة السابقة.

وعلى الرغم من مكاسب يوم الأربعاء لمؤشري "إس آند بي 500"، و"ناسداك 100"، وهي أول مكاسب منذ يوم الجمعة للمؤشرات الأميركية، إلا أنهما ما زالا منخفضين بأكثر من 3% هذا الأسبوع.

كانت السندات الحكومية الأميركية مستقرة بشكل طفيف في تداولات يوم الخميس، بعد أن فشلت في التحرك بشكل ملحوظ بعد بيانات التضخم يوم الأربعاء. وارتفع العائد على السندات الأميركية لأجل 10 سنوات بمقدار ثلاث نقاط أساس إلى 4.3%. كما ارتفع العائد على السندات لأجل عامين بمقدار أربع نقاط أساس. وكانت العملات الرئيسية تتحرك ضمن نطاقات ضيقة، كما كان مؤشر الدولار مستقراً تقريباً يوم الأربعاء.

ومن المتوقع أن يقدم تقرير حكومي عن أسعار المنتجين في الولايات المتحدة، رؤى حول فئات إضافية تساهم بشكل مباشر في مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، والذي من المقرر أن يتم نشره في وقت لاحق من هذا الشهر. (بلومبيرغ)
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