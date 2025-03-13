صعود جماعي.. أسعار الذهب والمعادن الثمينة ترتفع

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس، وسط استمرار حالة القلق بشأن تأثير الرسوم الجمركية، كما دعمت بيانات التضخم الأميركية، التي جاءت أقل من المتوقع، أسعار المعدن النفيس من خلال التوقعات بخفض معدلات الفائدة.وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.43% ليصل إلى 2944.61 دولاراً للأونصة، فيما استقرت الآجلة للذهب عند 2949.30 دولاراً.أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 33.29 دولاراً للأونصة، وزاد البلاتين 0.2% إلى 985.18 دولاراً، كما صعد البلاديوم 0.6% إلى 954.63 دولاراً. (cnbc)