هل يصل سعر الذهب إلى 3500 دولار؟

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ذكر "الجزيرة" أنّ مجموعة ماكواري الاستثمارية للخدمات والاستثمارية توقّعت أنّ يدفع الإقبال على الملاذ الآمن الذهب إلى ارتفاع سعر الأوقية لمستوى قياسي عند 3500 خلال الربع الثالث.محللون بقيادة ماركوس غارفي في مذكرة إن متوسط سعر السبائك قد يبلغ 3150 دولارا للأوقية خلال تلك الفترة، مضيفين أن المعدن النفيس الذي كان يُتداول عند نحو 2947.50 دولارا للأوقية في أحدث تعاملات، سيتلقى مزيدا من الدعم من المخاوف بشأن عجز الموازنة الأميركي المتزايد.وارتفع سعر السبائك بنسبة 12% هذا العام مدفوعا بحالة عدم اليقين بشأن الأوضاع الجيوسياسية وسياسات الأميركي المتعلقة بالرسوم الجمركية، وتشير توقعات الميزانية الأميركية المتدهورة إلى احتمال ارتفاع التضخم، مما قد يفيد الذهب باعتباره أداة تحوط، وفقا لماكواري.المحللون: "نرى قوة سعر الذهب حتى الآن، وتوقعاتنا باستمرار هذه القوى تعزى في المقام إلى رغبة المستثمرين والمؤسسات الرسمية في تحمّل تكاليف انخفاض مخاطر الائتمان أو مخاطر المقابل".وأضافوا أن ثمة "مجالا واسعا" أمام صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالسبائك لزيادة حيازاتها، مشيرين إلى أن الذهب سيجد دعما إضافيا من سوق المجوهرات والسبائك والعملات والتكنولوجيا التي صمدت رغم ارتفاع الأسعار.والشهر الماضي، رفعت مجموعة غولدمان ساكس توقعها لسعر الذهب بنهاية العام إلى 3100 للأوقية، في حين توقعت "سيتي غروب" في وقت سابق من شباط الماضي أن تصل الأسعار إلى 3 آلاف للأوقية في غضون 3 أشهر. (الجزيرة)