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إقتصاد

للتداول بالعملات المشفرة... ميزات جديدة من "تليغرام"

Lebanon 24
13-03-2025 | 13:51
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أطلقت شركة "ذا أوبن بلاتفورم" (TOP)، وهي شركة تُعنى بتطوير محفظة "تليغرام" للعملات الرقمية، ميزات جديدة لمستخدمي "تليغرام" الذين لا يستخدمونه كتطبيق مراسلة فحسب.
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تشمل التحديثات التداول متعدد الأصول ووظائف العائد.

أطلقت شركة "ذا أوبن بلاتفورم" المحفظة عام 2023، استنادًا إلى سلسلة كتل TON. وأفادت الشركة أن أكثر من 100 مليون مستخدم قد سجلوا حسابات على "تليغرام"، بحسب تقرير نشره موقع "تك كرانش".

كما أشارت إلى أن معظم هؤلاء المستخدمين جدد على عالم العملات الرقمية.

ركّز منتج المحفظة بشكل أساسي على عملة Toncoin المشفرة، والتي يمكن استخدامها على منصة "تيليغرام" لتقديم الإكراميات للمبدعين أو دفع ثمن الألعاب المصغرة والتطبيقات.

كما تدعم المحفظة عملتي بيتكوين وUSDT (على بلوكتشين TON).

بعد تحديث اليوم، أعلنت "TOP" أن المستخدمين سيتمكنون من شراء أو بيع أو الاحتفاظ بالعملات المشفرة من دون الحاجة إلى إيداعات على الشبكة، مما يُسهّل على المستخدمين الجدد الدخول في مجال حيازة وتداول العملات المشفرة.

كما تُضيف الشركة ميزة ربح إلى المحفظة عند الاحتفاظ بكمية معينة من "تون كوين". وأوضحت أن متوسط العائد يبلغ 4%، وفي وقت لاحق من هذا العام، تُخطط TOP لإضافة عوائد على حيازات USDT وإطلاق برامج ولاء تُفيد حاملي "تون كوين".

لقد خضعت محفظة "تليغرام" أيضًا لعملية تجديد، مع شريط تنقل جديد في الأسفل وطريقة سهلة للتبديل بين أقسام المحفظة والتجارة والكسب.

مع هذا التحديث، تعمل المحفظة الآن كمنصة عملات مشفرة متكاملة ضمن "تليغرام" مع الحفاظ على بساطتها وسهولة الوصول إليها كالمعتاد.

كما تخطط لإطلاق برنامج ولاء خاص لحاملي عملة تون كوين، لتعزيز اعتماد نظام تون البيئي، وسيبدأ طرح تحديث المحفظة الجديد للمستخدمين في مارس وأبريل.

وذكرت شركة TOP أن بعض الميزات قد تكون مقيدة في بعض الدول بناءً على اللوائح المحلية.
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