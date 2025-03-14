يقترب من المستويات التاريخية.. أسعار قياسية جديدة للذهب

يواصل الذهب تسجيل مكاسب قوية، خلال تعاملات المبكرة، مقتربًا من حاجز 3000 للأونصة، مدفوعا بحالة الضبابية المرتبطة بالرسوم الجمركية الأميركية والمخاوف من التوترات التجارية.

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تراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2983.78 للأونصة، بعد أن سجل قياسيا مرتفعا عند 2993.53 في وقت سابق من الجلسة، ليقترب من 3000 .



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 33.72 للأوقية، وصعد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 995.30 دولار، وزاد البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 964.32 . (سكاي نيوز)