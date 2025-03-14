24
o
بيروت
26
o
طرابلس
24
o
صور
26
o
جبيل
25
o
صيدا
24
o
جونية
21
o
النبطية
19
o
زحلة
18
o
بعلبك
2
o
بشري
21
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
مع الصعود الكبير.. مجموعة مالية تتوقع وصول الذهب لهذا السعر
Lebanon 24
14-03-2025
|
01:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
توقعت المجموعة الاسترالية Macquarie أن يواصل الذهب ارتفاعه إلى
مستوى
قياسي جديد يبلغ 3500
دولار
للأونصة خلال الربع الثالث من العام الحالي، وأشارت المجموعة إلى أن متوسط سعر الذهب خلال تلك الفترة قد يبلغ 3150 دولاراً للأونصة.
Advertisement
ويواصل الذهب تسجيل مكاسب قوية، خلال تعاملات
الجمعة
المبكرة، مقتربًا من حاجز 3000
دولار
للأونصة، مدفوعا بحالة الضبابية المرتبطة بالرسوم الجمركية الأميركية والمخاوف من التوترات التجارية.
وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2983.78
دولار
للأونصة، بعد أن سجل
مستوى
قياسيا مرتفعا عند 2993.53
دولار
في وقت سابق من الجلسة، ليقترب من
مستوى
3000
دولار
.
مواضيع ذات صلة
مع صعود الدولار.. أسعار الذهب تتراجع
Lebanon 24
مع صعود الدولار.. أسعار الذهب تتراجع
14/03/2025 10:00:04
14/03/2025 10:00:04
Lebanon 24
Lebanon 24
وول ستريت جورنال: حزب الله جمد تعويضات مالية لعناصره خلال الأسابيع الأخيرة
Lebanon 24
وول ستريت جورنال: حزب الله جمد تعويضات مالية لعناصره خلال الأسابيع الأخيرة
14/03/2025 10:00:04
14/03/2025 10:00:04
Lebanon 24
Lebanon 24
صحيفة أميركية: "حزب الله" يواجه أزمة مالية حقيقية
Lebanon 24
صحيفة أميركية: "حزب الله" يواجه أزمة مالية حقيقية
14/03/2025 10:00:04
14/03/2025 10:00:04
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة مالية تهز دولة أفريقية.. ما القصّة؟
Lebanon 24
فضيحة مالية تهز دولة أفريقية.. ما القصّة؟
14/03/2025 10:00:04
14/03/2025 10:00:04
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
أبوظبي توسع استثماراتها السياحية في مصر
Lebanon 24
أبوظبي توسع استثماراتها السياحية في مصر
03:24 | 2025-03-14
14/03/2025 03:24:33
Lebanon 24
Lebanon 24
انخفاض في أسعار المحروقات.. إليكم الجدول الجديد
Lebanon 24
انخفاض في أسعار المحروقات.. إليكم الجدول الجديد
03:16 | 2025-03-14
14/03/2025 03:16:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد توقفها لمدة 6 سنوات.. القروض المصرفية عادت
Lebanon 24
بعد توقفها لمدة 6 سنوات.. القروض المصرفية عادت
03:15 | 2025-03-14
14/03/2025 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بكين تحتضن محادثات ثلاثية حول النووي الإيراني.. دعوات لإنهاء العقوبات
Lebanon 24
بكين تحتضن محادثات ثلاثية حول النووي الإيراني.. دعوات لإنهاء العقوبات
02:45 | 2025-03-14
14/03/2025 02:45:28
Lebanon 24
Lebanon 24
يقترب من المستويات التاريخية.. أسعار قياسية جديدة للذهب
Lebanon 24
يقترب من المستويات التاريخية.. أسعار قياسية جديدة للذهب
01:27 | 2025-03-14
14/03/2025 01:27:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
حزن واسع.. وفاة تيكتوكر شهيرة بعد تعرّضها لضيق في التنفس!
Lebanon 24
حزن واسع.. وفاة تيكتوكر شهيرة بعد تعرّضها لضيق في التنفس!
11:04 | 2025-03-13
13/03/2025 11:04:01
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه السيرة الذاتية لقائد الجيش رودولف هيكل
Lebanon 24
هذه السيرة الذاتية لقائد الجيش رودولف هيكل
08:03 | 2025-03-13
13/03/2025 08:03:32
Lebanon 24
Lebanon 24
الجناة يقيمون في منزل مقابل لها.. ابنة الأم السورية "المكلومة" التي هزت العالم تروي تفاصيل مؤلمة (فيديو)
Lebanon 24
الجناة يقيمون في منزل مقابل لها.. ابنة الأم السورية "المكلومة" التي هزت العالم تروي تفاصيل مؤلمة (فيديو)
05:22 | 2025-03-13
13/03/2025 05:22:40
Lebanon 24
Lebanon 24
قصة اغتيالات "قادة حزب الله".. رسائل نفسية وعسكرية
Lebanon 24
قصة اغتيالات "قادة حزب الله".. رسائل نفسية وعسكرية
12:30 | 2025-03-13
13/03/2025 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الوزراء أقرّ التعيينات العسكريّة... إليكم مقررات الجلسة
Lebanon 24
مجلس الوزراء أقرّ التعيينات العسكريّة... إليكم مقررات الجلسة
06:38 | 2025-03-13
13/03/2025 06:38:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
03:24 | 2025-03-14
أبوظبي توسع استثماراتها السياحية في مصر
03:16 | 2025-03-14
انخفاض في أسعار المحروقات.. إليكم الجدول الجديد
03:15 | 2025-03-14
بعد توقفها لمدة 6 سنوات.. القروض المصرفية عادت
02:45 | 2025-03-14
بكين تحتضن محادثات ثلاثية حول النووي الإيراني.. دعوات لإنهاء العقوبات
01:27 | 2025-03-14
يقترب من المستويات التاريخية.. أسعار قياسية جديدة للذهب
00:29 | 2025-03-14
بعد تشديد القيود على إيران.. أسعار النفط ترتفع
فيديو
"أحب شعبها".. ترامب يشرح "لماذا لا ينبغي لكندا أن تبقى دولة" (فيديو)
Lebanon 24
"أحب شعبها".. ترامب يشرح "لماذا لا ينبغي لكندا أن تبقى دولة" (فيديو)
02:26 | 2025-03-14
14/03/2025 10:00:04
Lebanon 24
Lebanon 24
صور مذهلة ومثيرة.. اكتشاف كائنات بحرية غير معروفة في حملة استكشافية عالمية
Lebanon 24
صور مذهلة ومثيرة.. اكتشاف كائنات بحرية غير معروفة في حملة استكشافية عالمية
05:00 | 2025-03-12
14/03/2025 10:00:04
Lebanon 24
Lebanon 24
"جابتلي المرض".. حسام حبيب يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل خلافاته مع شيرين عبد الوهاب شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
"جابتلي المرض".. حسام حبيب يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل خلافاته مع شيرين عبد الوهاب شاهدوا الفيديو
00:20 | 2025-03-12
14/03/2025 10:00:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24