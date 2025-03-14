Advertisement

إقتصاد

مع الصعود الكبير.. مجموعة مالية تتوقع وصول الذهب لهذا السعر

Lebanon 24
14-03-2025 | 01:35
A-
A+
Doc-P-1333061-638775346671488444.jpg
Doc-P-1333061-638775346671488444.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
توقعت المجموعة الاسترالية Macquarie أن يواصل الذهب ارتفاعه إلى مستوى قياسي جديد يبلغ 3500 دولار للأونصة خلال الربع الثالث من العام الحالي، وأشارت المجموعة إلى أن متوسط سعر الذهب خلال تلك الفترة قد يبلغ 3150 دولاراً للأونصة.
Advertisement
 
ويواصل الذهب تسجيل مكاسب قوية، خلال تعاملات الجمعة المبكرة، مقتربًا من حاجز 3000 دولار للأونصة، مدفوعا بحالة الضبابية المرتبطة بالرسوم الجمركية الأميركية والمخاوف من التوترات التجارية.

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2983.78 دولار للأونصة، بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 2993.53 دولار في وقت سابق من الجلسة، ليقترب من مستوى 3000 دولار.
 


 
مواضيع ذات صلة
مع صعود الدولار.. أسعار الذهب تتراجع
lebanon 24
14/03/2025 10:00:04 Lebanon 24 Lebanon 24
وول ستريت جورنال: حزب الله جمد تعويضات مالية لعناصره خلال الأسابيع الأخيرة
lebanon 24
14/03/2025 10:00:04 Lebanon 24 Lebanon 24
صحيفة أميركية: "حزب الله" يواجه أزمة مالية حقيقية
lebanon 24
14/03/2025 10:00:04 Lebanon 24 Lebanon 24
فضيحة مالية تهز دولة أفريقية.. ما القصّة؟
lebanon 24
14/03/2025 10:00:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:04 | 2025-03-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:03 | 2025-03-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:22 | 2025-03-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:30 | 2025-03-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:38 | 2025-03-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
03:24 | 2025-03-14
03:16 | 2025-03-14
03:15 | 2025-03-14
02:45 | 2025-03-14
01:27 | 2025-03-14
00:29 | 2025-03-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24