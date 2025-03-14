مع الصعود الكبير.. مجموعة مالية تتوقع وصول الذهب لهذا السعر

توقعت المجموعة الاسترالية Macquarie أن يواصل الذهب ارتفاعه إلى قياسي جديد يبلغ 3500 للأونصة خلال الربع الثالث من العام الحالي، وأشارت المجموعة إلى أن متوسط سعر الذهب خلال تلك الفترة قد يبلغ 3150 دولاراً للأونصة.

ويواصل الذهب تسجيل مكاسب قوية، خلال تعاملات المبكرة، مقتربًا من حاجز 3000 للأونصة، مدفوعا بحالة الضبابية المرتبطة بالرسوم الجمركية الأميركية والمخاوف من التوترات التجارية.وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2983.78 للأونصة، بعد أن سجل قياسيا مرتفعا عند 2993.53 في وقت سابق من الجلسة، ليقترب من 3000 .