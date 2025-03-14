إرتفاع لافت.. هذا ما سجّله سعر الذهب اليوم

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تحديث الأسعار سجل الذهب تاريخيا مرتفعا متجاوزا الـ 3000 خلال تعاملات مدفوعا بمخاوف من التوتر التجاري وبتوقعات خفض مجلس الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنحو نصف بالمئة ليصل إلى 3002.27 للأونصة، بعد أن سجل قياسيا مرتفعا عند 3004.9 في وقت سابق من الجلسة.



وارتفعت الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 3004.20 للأونصة، بحسب بيانات .



وبلغ الذهب قياسي مرتفع 13 مرة حتى الآن هذا العام وهو في طريقه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.