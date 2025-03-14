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إقتصاد
إرتفاع لافت.. هذا ما سجّله سعر الذهب اليوم
Lebanon 24
14-03-2025
|
06:37
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سجل الذهب
مستوى
تاريخيا مرتفعا متجاوزا الـ 3000
دولار
خلال تعاملات
الجمعة
مدفوعا بمخاوف من التوتر التجاري وبتوقعات خفض مجلس
الاحتياطي
الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة.
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تحديث الأسعار
وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنحو نصف بالمئة ليصل إلى 3002.27
دولار
للأونصة، بعد أن سجل
مستوى
قياسيا مرتفعا عند 3004.9
دولار
في وقت سابق من الجلسة.
وارتفعت
العقود
الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 3004.20
دولار
للأونصة، بحسب بيانات
وكالة
رويترز
.
وبلغ الذهب
مستوى
قياسي مرتفع 13 مرة حتى الآن هذا العام وهو في طريقه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.
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