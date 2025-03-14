الصين تأمر المصارف بتعزيز الاقتراض لتعزيز الإنفاق

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أصدرت الصين تعليمات للمصارف وغيرها من المؤسسات بتشجيع التمويل الاستهلاكي أكثر واستخدام بطاقات الائتمان في إطار حملة لجعل الأفراد تنفق أكثر.وتأتي التعليمات التي أصدرتها للتنظيم المالي في إطار أحدث دفعة من جانب الحزب الشيوعي لبناء مزيد من الثقة بين المستهلكين يميلون للادخار أكثر من الإنفاق، والقلقين بشأن الوظائف وتوقعات .وقالت اللجنة إن المصارف يجب أن تقدم المزيد من القروض، وأن تعمل على ايجاد سبل لمساعدة المقترضين يواجهون صعوبات. (سكاي نيوز)