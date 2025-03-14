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إقتصاد

الصين تأمر المصارف بتعزيز الاقتراض لتعزيز الإنفاق

Lebanon 24
14-03-2025 | 09:46
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أصدرت الصين تعليمات للمصارف وغيرها من المؤسسات المالية بتشجيع التمويل الاستهلاكي أكثر واستخدام بطاقات الائتمان في إطار حملة لجعل الأفراد تنفق أكثر.
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وتأتي التعليمات التي أصدرتها اللجنة الوطنية للتنظيم المالي في إطار أحدث دفعة من جانب الحزب الشيوعي الحاكم لبناء مزيد من الثقة بين المستهلكين الذين يميلون للادخار أكثر من الإنفاق، والقلقين بشأن الوظائف وتوقعات الاقتصاد.

وقالت اللجنة إن المصارف يجب أن تقدم المزيد من القروض، وأن تعمل على ايجاد سبل لمساعدة المقترضين الذين يواجهون صعوبات. (سكاي نيوز)
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