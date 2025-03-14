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إقتصاد

الصين باعت 892 ألف سيارة كهربائية في شهر شباط

Lebanon 24
14-03-2025 | 11:25
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سجل قطاع سيارات الطاقة الجديدة في الصين أداء قويا خلال الشهر الماضي حيث زاد الإنتاج بنسبة 91.5% سنوياً إلى 888 ألف سيارة خلال الشهر، وفقا لبيانات رابطة صناع السيارات في الصين.
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كما زادت مبيعات هذه السيارات خلال الشهر عينه بنسبة 87.1 % سنوياً إلى 892 ألف سيارة بما يمثل 41.9 % من إجمالي مبيعات السيارات في الصين خلال شباط الماضي. (الامارات 24)
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