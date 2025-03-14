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إقتصاد
الصين باعت 892 ألف سيارة كهربائية في شهر شباط
Lebanon 24
14-03-2025
|
11:25
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سجل
قطاع
سيارات
الطاقة
الجديدة في الصين أداء قويا خلال
الشهر
الماضي حيث زاد الإنتاج بنسبة 91.5% سنوياً إلى 888 ألف سيارة خلال
الشهر
، وفقا لبيانات
رابطة
صناع
السيارات
في الصين.
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كما زادت مبيعات هذه
السيارات
خلال
الشهر
عينه بنسبة 87.1 % سنوياً إلى 892 ألف سيارة بما يمثل 41.9 % من إجمالي مبيعات
السيارات
في الصين خلال شباط الماضي. (الامارات 24)
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