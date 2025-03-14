الصين باعت 892 ألف سيارة كهربائية في شهر شباط

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سجل سيارات الجديدة في الصين أداء قويا خلال الماضي حيث زاد الإنتاج بنسبة 91.5% سنوياً إلى 888 ألف سيارة خلال ، وفقا لبيانات صناع في الصين.كما زادت مبيعات هذه خلال عينه بنسبة 87.1 % سنوياً إلى 892 ألف سيارة بما يمثل 41.9 % من إجمالي مبيعات في الصين خلال شباط الماضي. (الامارات 24)