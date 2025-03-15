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إقتصاد
تقلبات الأسعار تكبد الأسر الألمانية مليارات اليوروهات سنويًا
Lebanon 24
15-03-2025
|
00:00
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تؤدي التقلبات الحادة في أسعار
السلع
الأساسية
اليومية
إلى أعباء مالية
كبيرة
على المستهلكين في
ألمانيا
، حيث كشفت حسابات مصرف "باركليز" أن إجمالي التكلفة الإضافية الناجمة عن هذه التقلبات بلغ 73.2 مليار
يورو
خلال عام 2024، أي ما يعادل 1754
يورو
لكل أسرة.
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ورغم أن هذه التكاليف الإضافية جاءت أقل مقارنة بعامي 2022 (5000
يورو
لكل أسرة) و2023 (2268
يورو
لكل أسرة)، إلا أنها لا تزال أعلى من متوسط الفترة الممتدة بين 2015 و2021، والذي بلغ 1443
يورو
سنويًا.
ويستند تحليل "باركليز" إلى بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي، التي تغطي حوالي 700 منتج وخدمة تشكل مؤشر أسعار المستهلك. ومن خلال تتبع التقلبات الشهرية في أسعار المنتجات والإنفاق الفعلي للمستهلكين، يتم تحديد التكاليف التي يتحملونها سنويًا بسبب هذه التغيرات.
ويجد المستهلكون أنفسهم مضطرين لمواكبة ارتفاع أسعار
العديد
من
السلع
والخدمات
الأساسية
، مثل المواد الغذائية والطاقة والنقل، نظرًا لصعوبة
التحكم في
توقيت شرائها.
في المقابل، يختلف الأمر بالنسبة للسلع الاستهلاكية، إذ أظهر التحليل أن أسعار الملابس والأزياء شهدت تراجعًا بنسبة 9.5% بين أدنى وأعلى سعر خلال العام الماضي. كما تفاوتت أسعار
السلع
الكهربائية بنسبة 5%، والسلع المنزلية وأدوات الحدائق بنسبة 4.9%، بينما سجلت أسعار السيارات وإكسسواراتها تقلبات بنسبة 3.6%. (روسيا اليوم)
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