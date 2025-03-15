"ستاندرد آند بورز" ترفع تصنيف السعودية الائتماني عند "A+"

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رفعت التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز (S&P) تصنيف الائتماني بالعملات المحلية والأجنبية إلى "A+" مع نظرة مستقبلية "مستقرة".وأوضحت الوكالة في تقريرها بأن رفعها لتصنيف الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة، يأتي نتيجة لتقدم المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في وتطوير سوق رأس المال المحلي، مما يوازن بين مخاطر ارتفاع الدين السيادي الخارجي المستثمر في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 وتكاليف الديون.كما أشادت الوكالة بحراك نحو تحفيز الاستثمار، والذي سيعزز نمو القطاع غير النفطي، كما يعزز مرونة على المدى المتوسط، ونتيجة لذلك، تتوقع "ستاندرد آند بورز" أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4% خلال الفترة 2025 - 2028م، نقلاً عن الأنباء السعودية- "واس".وتوقعت الوكالة بأن يبلغ متوسط عجز الميزانية للدولة 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال ذات الفترة، وذلك نتيجة للإنفاق التحولي الذي يسهم في دفع عجلة التنويع الاقتصادي، إضافةً إلى توقعها بأن تحافظ على وضع جيد لصافي الأصول الخارجية.يذكر أن حققت عدة ترقيات في تصنيفها الائتماني من وكالات التصنيف العالمية خلال السنوات القليلة الماضية، حيث تعكس هذه التطورات تحسن قوة المؤسسات في ، واستمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، والتي تسهم في تمكين تحول اقتصادي ناجح وتنويع غير مسبوق للاقتصاد، في إطار الاستدامة المالية وتعزيز كفاءة التخطيط المالي، مما سيسهم في دعم مركز مالي قوي ومرن.