وكالة فيتش تبقي تصنيف فرنسا عند (AA-) مع نظرة مستقبلية سلبية

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أبقت فيتش للتصنيف الائتماني مساء التصنيف الائتماني لفرنسا على حاله عند (AA-) وكانت أرفقت تصنيفها في تشرين بنظرة مستقبلية سلبية، وقد سارعت إلى إبداء "تصميمها" على مواصلة إصلاح ماليتها .وانطوت النظرة المستقبلية السلبية التي أرفقت بالتصنيف في 11 تشرين على تحذير من خفض التصنيف، لم يترجم فعليا هذه المرة.واعتبرت "فيتش" أنه على الرغم من "الانزلاق المالي" في العام 2024، انتقل العجز العام من 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2023 إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي، مرجعة ذلك إلى أن الفرنسي "متنوع"، مع "مؤسسات وفاعلة".