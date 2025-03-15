دراسة أميركية تكشف... جيل "زد" لا يملك مدخرات تغطي نفقاته شهراً واحداً

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لا يملك الأميركيون الأصغر سناً ما يكفي من المدخرات لتغطية شهر واحد من الإنفاق، مما ضعفهم في حال دخل في حالة ركود.كان أعضاء الجيل "زد" (Z) -المولودون بعد عام 1995- ينفقون في شباط ضعف ما يملكونه من مدخراتهم في المتوسط، وفقاً لتحليل أجراه "بنك أوف أميركا" للبيانات للحسابات وبطاقات الائتمان، والذي نُشر يوم . وارتفعت هذه النسبة خلال العامين الماضيين وهي أعلى بكثير مقارنة بالأجيال الأخرى.يرجع ذلك جزئياً إلى أن مستهلكي الجيل "زد"، لا يزال منهم يشغل وظائف أقل على الدخول ويتقاضون أجوراً أدنى من نظرائهم الأكبر سناً، يميلون إلى إنفاق جزء من دخولهم على الضروريات مثل الإيجار والمرافق. لكنهم أيضاً أكثر ميلاً إلى الإنفاق على الفئات التقديرية مثل والترفيه، حيث ارتفع الإنفاق على غير بين هذه الفئة بنسبة تزيد عن 25% مقارنة بالعام الماضي، وهو أعلى بكثير من المعدل العام.ورغم أن التقرير أشار إلى أن العاملين من الجيل "زد" ما زالوا يحققون زيادات قوية في الأجور مقارنة بالمجموعات الأكبر سناً، إلا أنه يسلط الضوء على نقطة ضعف مع تراجع ثقة الأسر في .بعد سنوات من التضخم المستمر وارتفاع تكاليف الاقتراض وتآكل المدخرات التي تراكمت خلال الجائحة، تراجعت نظرة الأسر الأميركية لوضعها المالي بشكل حاد هذا العام. ووفقاً لتقرير صادر عن جامعة ميشيغان يوم ، فقد انخفضت توقعات الأسر الأميركية بشأن أوضاعها المالية خلال العام المقبل إلى أدنى لها على الإطلاق.يولي الاقتصاديون وصناع السياسات اهتماماً وثيقاً لكيفية تأثير هذا التشاؤم المتزايد على الاستهلاك، الذي يُعد المحرك الأساسي للاقتصاد الأميركي. فقد شهد الأميركيون تباطؤاً في الإنفاق في بداية العام، وحذرت بعض شركات التجزئة بالفعل من تراجع الطلب في الفترة المقبلة.كما أشار تقرير "بنك أوف أميركا" إلى تدهور سوق العمل للشباب الأميركيين، حيث ارتفع عدد الأسر من الجيل "زد" التي تتلقى إعانات البطالة بنحو الثلث خلال العام الماضي، وهو أعلى معدل مقارنة بأي جيل آخر. وأوضح التقرير أيضاً أن ارتفاع معدل البطالة المقنّعة قد يكون له آثار طويلة الأمد على المسارات المهنية لهذه الفئة.