"تلغرام" يسمح بتداول العملات المشفرة

أفادت محفظة "تلغرام" للعملات المشفرة التي طورتها شركة "ذا بلاتفورم" لصالح بإطلاق خصائص جديدة للمستخدمين يستخدمون "تلغرام" فقط للمراسلة.

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وتتيح التحديثات الجديدة لمستخدمي "تلغرام" تداول العملات المشفرة وأنشطة أخرى ذات عوائد مالية عبره.

وأشار موقع "تك كرانش" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أنه تم إطلاق محفظة "واليت أون تلغرام" التي تقدمها شركة "ذا بلاتفورم" التي تعتمد على تقنية سلاسل البيانات تي.أو.إن عام 2023. وجذبت الشركة الناشئة أكثر من 100 مليون مستخدم اشتركوا في المحفظة باستخدام حسابات "واليت أون تلغرام".



ولاحظت الشركة أن أغلب هؤلاء المستخدمين كانوا من القادمين الجدد إلى عالم العملات المشفرة.



وبعد التحديثات الأخيرة يمكن لمستخدمي محفظة "تلغرام" شراء أو بيع العملات المشفرة دون الحاجة إلى وجود إيداعات لديهم على الشبكة وهو ما يسهل على المبتدئين حيازة وتداول العملات المشفرة.



كما أضافت الشركة ميزة ربحية إلى المحفظة عند امتلاك مبلغ معين من عملة "تونكوين" حيث يحصل المستخدم على عائد يبلغ 4% على الرصيد في المتوسط. كما تعتزم "ذا بلاتفورم" إضافة عوائد على حيازات العملة الرقمية "تيزر" وإطلاق برامج ولاء تفيد من يحتفظ بالعملة "توينكوين".

كما خضعت محفظة "تلغرام" لتجديد شامل، حيث أُضيف شريط تنقل جديد في الأسفل، وطريقة سهلة للتنقل بين أقسامها وهي المحفظة والتداول والعائد.



وبحسب الشركة، فإنه من المقرر إطلاق تحديثات المحفظة للمستخدمين خلال الشهرين والمقبل، سيتم تقييد استخدام خصائص معينة في بعض الدول وفقا للقواعد التنظيمية المحلية لكل دولة. (روسيا اليوم)