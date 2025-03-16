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إقتصاد

كم ستُصبح أسعار الوقود في مصر بعد رفع الدعم؟

Lebanon 24
16-03-2025 | 09:23
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تترقب الأسواق المصرية زيادات جديدة في أسعار الوقود مع عودة الحكومة لاستكمال إجراءات خفض دعم الوقود في نهاية شهر آذار الحالي، وهو ما أكده رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.
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وتستهدف الحكومة إنهاء هذا الملف مع نهاية العام الحالي، مما يعني ارتفاعًا تدريجيًا في أسعار البنزين والسولار وغاز الطهي "البوتاغاز".

ووفقًا لمصادر، فإن الأسعار الحقيقية للوقود أعلى بكثير من الأسعار الحالية في السوق، ما يترتب عليه زيادات متوقعة خلال العام الجاري.

وذكرت المصادر أنه وعلى سبيل المثال:

بنزين 80: تصل تكلفته الفعلية إلى 16 جنيهًا للتر مقارنة بسعره الحالي 13.75 جنيه، مما يشير إلى زيادة محتملة بنسبة 16.5%.

بنزين 92: تبلغ تكلفته 18 جنيهًا للتر مقابل 15.25 جنيه حاليًا، ما يعني زيادة تصل إلى 18%.

بنزين 95: تكلفته الفعلية 19 جنيهًا للتر بينما يُباع الآن بـ17 جنيهًا، ما يترجم إلى زيادة بنسبة 12%.

السولار: وهو الأكثر تأثيرًا على أسعار النقل والسلع، تبلغ تكلفته 20 جنيهًا للتر مقارنة بسعره الحالي 13.5 جنيه، مما يعني أن الزيادة قد تصل إلى 48%.

البوتاغاز: تكلفته الفعلية 325 جنيهًا في حين يُباع بـ150 جنيهًا، ما يشير إلى زيادة محتملة بنسبة 117%. (العربية)
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