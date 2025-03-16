كم ستُصبح أسعار الوقود في مصر بعد رفع الدعم؟

Advertisement

تترقب الأسواق المصرية زيادات جديدة في أسعار الوقود مع عودة الحكومة لاستكمال إجراءات خفض دعم الوقود في نهاية شهر آذار ، وهو ما أكده رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.وتستهدف الحكومة إنهاء هذا الملف مع نهاية العام ، مما يعني ارتفاعًا تدريجيًا في أسعار البنزين والسولار وغاز الطهي "البوتاغاز".ووفقًا لمصادر، فإن الأسعار الحقيقية للوقود أعلى بكثير من الأسعار الحالية في السوق، ما يترتب عليه زيادات متوقعة خلال العام الجاري.وذكرت المصادر أنه وعلى سبيل المثال:بنزين 80: تصل تكلفته الفعلية إلى 16 جنيهًا للتر مقارنة بسعره 13.75 جنيه، مما يشير إلى زيادة محتملة بنسبة 16.5%.بنزين 92: تبلغ تكلفته 18 جنيهًا للتر 15.25 جنيه حاليًا، ما يعني زيادة تصل إلى 18%.بنزين 95: تكلفته الفعلية 19 جنيهًا للتر بينما يُباع الآن بـ17 جنيهًا، ما يترجم إلى زيادة بنسبة 12%.السولار: وهو الأكثر تأثيرًا على أسعار النقل والسلع، تبلغ تكلفته 20 جنيهًا للتر مقارنة بسعره 13.5 جنيه، مما يعني أن الزيادة قد تصل إلى 48%.البوتاغاز: تكلفته الفعلية 325 جنيهًا يُباع بـ150 جنيهًا، ما يشير إلى زيادة محتملة بنسبة 117%. (العربية)