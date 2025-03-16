الذهب يسجل أسعارا قياسية في مصر

سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر اليوم الأحد 4205 جنيهات، متأثرا بارتفاع المعدن النفيس عالميا وبلوغ الأوقية 3 آلاف .

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ووصل سعر الذهب بالسوق المحلية إلى مستواه القياسي الذي سجله قبل قرار تحرير سعر الصرف العام الماضي، مدفوعا بتقلبات الأسعار عالميا.



وقبل تحرير سعر الصرف وصل عيار الذهب 21 إلى 4200 جنيه بسبب تجاوز سعر الدولار في السوق السوداء 100% عن السعر الرسمي بالبنوك قبل الإصلاحات الأخيرة وتحرير سعر الصرف في 6 آذار 2024 والذي ساهم في ضبط أسعار الذهب وتراجعها.



وسجل الذهب عيار 24 اليوم الأحد، 4805.71 جنيه للبيع، وعيار 18 سجل 3604.29 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 33640 جنيها للبيع.



وقال رئيس شعبة الذهب هاني ميلاد، إن السبب الرئيسي لهذا الارتفاع في السعر المحلي للذهب يعود إلى القفزة في أسعار البورصة العالمية ووصولها إلى 3000 آلاف للأوقية.



ويرى ميلاد أنه لا توجد بوادر لانخفاض كبير في سعر الذهب مرة أخرى، وأن السوق قد بعض التأرجح، لكنه يعود للارتفاع بسبب استمرار التوترات الاقتصادية والسياسية العالمية، مما يرجح استقراره عند مستويات مرتفعة.



وذكر أن ارتفاع السعر في البورصة العالمية جاء بسبب تأثرها باستمرار الاضطرابات السياسية والتجارية ، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية التي يفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مما دفع المستثمرين إلى اللجوء للذهب كملاذ آمن، وهو ما أدى إلى الطلب عليه عالميا ورفع سعره.