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إقتصاد
أسعار النفط ترتفع 1% مع تعهد أميركا بمواصلة مهاجمة الحوثيين
Lebanon 24
17-03-2025
|
02:00
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ارتفعت أسعار النفط بنحو 1% في مستهل التعاملات اليوم الاثنين، بعدما تعهدت
الولايات المتحدة
بمواصلة مهاجمة الحوثيين في اليمن حتى توقف الجماعة المتحالفة مع
إيران
هجماتها على الشحن.
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وبحلول الساعة 00:15 بتوقيت غرينتش، ارتفعت
العقود
الآجلة لخام برنت 72 سنتًا أو 1.02% إلى 71.30 دولارًا للبرميل. كما زادت
العقود
الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 72 سنتًا أو 1.1% لتصل إلى 67.90 دولارًا للبرميل.
وقالت وزارة الصحة التي يديرها الحوثيون في اليمن إن الضربات الجوية الأميركية أسفرت عن مقتل 53 شخصًا على الأقل. وتُعد هذه الضربات أكبر عملية عسكرية أميركية في
الشرق الأوسط
منذ تولي الرئيس
دونالد
ترامب
منصبه في كانون الثاني. وصرح مسؤول أميركي لـ"رويترز" بأن الحملة قد تستمر لأسابيع.
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