أسعار النفط ترتفع 1% مع تعهد أميركا بمواصلة مهاجمة الحوثيين

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ارتفعت أسعار النفط بنحو 1% في مستهل التعاملات اليوم الاثنين، بعدما تعهدت بمواصلة مهاجمة الحوثيين في اليمن حتى توقف الجماعة المتحالفة مع هجماتها على الشحن.وبحلول الساعة 00:15 بتوقيت غرينتش، ارتفعت الآجلة لخام برنت 72 سنتًا أو 1.02% إلى 71.30 دولارًا للبرميل. كما زادت الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 72 سنتًا أو 1.1% لتصل إلى 67.90 دولارًا للبرميل.وقالت وزارة الصحة التي يديرها الحوثيون في اليمن إن الضربات الجوية الأميركية أسفرت عن مقتل 53 شخصًا على الأقل. وتُعد هذه الضربات أكبر عملية عسكرية أميركية في منذ تولي الرئيس منصبه في كانون الثاني. وصرح مسؤول أميركي لـ"رويترز" بأن الحملة قد تستمر لأسابيع.