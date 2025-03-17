الذهب يرتفع مع استمرار المخاوف الجيوسياسية والاقتصادية

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، بعد أن لامست قياسيًا الأسبوع الماضي، مدفوعةً بزيادة الطلب على الملاذات الآمنة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، والقلق بشأن الرسوم الجمركية، والخلافات التجارية، إلى جانب ارتفاع التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة.وبحلول الساعة 03:07 بتوقيت غرينتش، ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% لتصل إلى 2986.53 للأونصة. وكان المعدن النفيس قد تجاوز حاجز 3000 للأوقية يوم الجمعة، مسجلًا قياسيًا عند 3004.86 .في المقابل، تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.2% لتصل إلى 2994.60 للأونصة، وفق "رويترز".