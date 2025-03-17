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إقتصاد

الذهب يرتفع مع استمرار المخاوف الجيوسياسية والاقتصادية

Lebanon 24
17-03-2025 | 03:00
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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، بعد أن لامست مستوى قياسيًا الأسبوع الماضي، مدفوعةً بزيادة الطلب على الملاذات الآمنة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، والقلق بشأن الرسوم الجمركية، والخلافات التجارية، إلى جانب ارتفاع التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة.
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وبحلول الساعة 03:07 بتوقيت غرينتش، ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% لتصل إلى 2986.53 دولار للأونصة. وكان المعدن النفيس قد تجاوز حاجز 3000 دولار للأوقية يوم الجمعة، مسجلًا مستوى قياسيًا عند 3004.86 دولار.

في المقابل، تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.2% لتصل إلى 2994.60 دولار للأونصة، وفق وكالة "رويترز".
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