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إقتصاد
أسعار النفط ترتفع بدعم من مخاطر الشرق الأوسط وخطط تحفيز صينية
Lebanon 24
18-03-2025
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01:00
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ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف، اليوم الثلاثاء، مدعومة بحالة عدم الاستقرار في
الشرق الأوسط
، إضافة إلى خطط التحفيز الاقتصادي في الصين. ومع ذلك، حدَّت مخاوف النمو العالمي، والرسوم الجمركية الأميركية، والمحادثات بشأن وقف إطلاق النار بين
روسيا
وأوكرانيا من المكاسب.
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وارتفعت
العقود
الآجلة لخام برنت بمقدار 17 سنتًا، أو 0.2%، لتصل إلى 71.24
دولار
للبرميل بحلول الساعة 03:50 بتوقيت غرينتش،
في حين
زادت
العقود
الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 14 سنتًا، أو 0.2%، لتصل إلى 67.72
دولار
للبرميل، وفق
وكالة
"رويترز".
وقال محللو (آي.إن.جي) في مذكرة بحثية: "إلى جانب الضربات الأميركية على الحوثيين في اليمن، هناك عدة عوامل قدمت دعمًا للسوق".
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