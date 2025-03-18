أسعار النفط ترتفع بدعم من مخاطر الشرق الأوسط وخطط تحفيز صينية

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ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف، اليوم الثلاثاء، مدعومة بحالة عدم الاستقرار في ، إضافة إلى خطط التحفيز الاقتصادي في الصين. ومع ذلك، حدَّت مخاوف النمو العالمي، والرسوم الجمركية الأميركية، والمحادثات بشأن وقف إطلاق النار بين وأوكرانيا من المكاسب.وارتفعت الآجلة لخام برنت بمقدار 17 سنتًا، أو 0.2%، لتصل إلى 71.24 للبرميل بحلول الساعة 03:50 بتوقيت غرينتش، زادت الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 14 سنتًا، أو 0.2%، لتصل إلى 67.72 للبرميل، وفق "رويترز".وقال محللو (آي.إن.جي) في مذكرة بحثية: "إلى جانب الضربات الأميركية على الحوثيين في اليمن، هناك عدة عوامل قدمت دعمًا للسوق".