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إقتصاد

أسعار النفط ترتفع بدعم من مخاطر الشرق الأوسط وخطط تحفيز صينية

Lebanon 24
18-03-2025 | 01:00
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ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف، اليوم الثلاثاء، مدعومة بحالة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، إضافة إلى خطط التحفيز الاقتصادي في الصين. ومع ذلك، حدَّت مخاوف النمو العالمي، والرسوم الجمركية الأميركية، والمحادثات بشأن وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا من المكاسب.
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وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 17 سنتًا، أو 0.2%، لتصل إلى 71.24 دولار للبرميل بحلول الساعة 03:50 بتوقيت غرينتش، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 14 سنتًا، أو 0.2%، لتصل إلى 67.72 دولار للبرميل، وفق وكالة "رويترز".

وقال محللو (آي.إن.جي) في مذكرة بحثية: "إلى جانب الضربات الأميركية على الحوثيين في اليمن، هناك عدة عوامل قدمت دعمًا للسوق".
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