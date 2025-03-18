متجاوزة 3 آلاف دولار.. أسعار الذهب تسجل مستوى قياسيا جديدا

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سجلت أسعار الذهب قياسيًا جديدًا، متجاوزة حاجز 3000 اليوم الثلاثاء للمرة الثانية خلال أسبوع، مع سعي المستثمرين للتحوط من المخاوف الاقتصادية التي أثارتها سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية.وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% ليصل إلى 3008.08 للأونصة بحلول الساعة 02:49 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ له على الإطلاق عند 3012.05 للأونصة في وقت سابق من .وصعدت الآجلة للذهب في بنسبة 0.4% لتصل إلى 3017.60 . وكان الذهب قد تجاوز حاجز 3000 للأونصة للمرة الأولى يوم الجمعة، وفق "رويترز".