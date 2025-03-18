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إقتصاد

متجاوزة 3 آلاف دولار.. أسعار الذهب تسجل مستوى قياسيا جديدا

Lebanon 24
18-03-2025 | 01:17
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سجلت أسعار الذهب مستوى قياسيًا جديدًا، متجاوزة حاجز 3000 دولار اليوم الثلاثاء للمرة الثانية خلال أسبوع، مع سعي المستثمرين للتحوط من المخاوف الاقتصادية التي أثارتها سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية.
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وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% ليصل إلى 3008.08 دولار للأونصة بحلول الساعة 02:49 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3012.05 دولار للأونصة في وقت سابق من الجلسة.

وصعدت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.4% لتصل إلى 3017.60 دولار. وكان الذهب قد تجاوز حاجز 3000 دولار للأونصة للمرة الأولى يوم الجمعة، وفق "رويترز".
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