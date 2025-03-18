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إقتصاد

ترامب يعلن الموافقة على إنتاج الطاقة باستخدام "الفحم النظيف"

Lebanon 24
18-03-2025 | 03:00
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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الاثنين إنه أعطى الإذن لإدارته للبدء فورًا في إنتاج الطاقة باستخدام "الفحم النظيف".
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وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال": "أمنح إدارتي الإذن بالبدء فورًا في إنتاج الطاقة باستخدام الفحم الرائع النظيف."، وفق ما نقلته "رويترز".

وكان الرئيس ترامب قد وقع أمرا تنفيذيا يقضي بإنشاء مجلس جديد للطاقة بقيادة وزير الداخلية دوغ بورغوم، والذي سيسعى إلى زيادة إنتاج الولايات المتحدة من النفط والغاز.
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