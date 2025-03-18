ترامب يعلن الموافقة على إنتاج الطاقة باستخدام "الفحم النظيف"

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قال الرئيس الأميركي أمس الاثنين إنه أعطى الإذن لإدارته للبدء فورًا في إنتاج باستخدام "الفحم النظيف".وكتب على منصة "تروث سوشيال": "أمنح إدارتي الإذن بالبدء فورًا في إنتاج باستخدام الفحم الرائع النظيف."، وفق ما نقلته "رويترز".وكان الرئيس قد وقع أمرا تنفيذيا يقضي بإنشاء مجلس جديد للطاقة بقيادة وزير دوغ بورغوم، والذي سيسعى إلى إنتاج من والغاز.