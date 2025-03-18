معهد باسل فليحان شارك في اجتماع اللجنة التقنية للشراء العام

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شارك معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي اليوم الثلاثاء في الاجتماع الأول للجنة التقنية للشراء العام الذي نظمته الشراء العام في مقرها في الصنايع ،في إطار مشروع دعم إصلاح الإدارة العامة "RAP" الممول من الاتحاد الاوروبي والذي يتم تنفيذه من قبل Expertise France.وقد شارك في الاجتماع ممثلون عن المعهد الوطني للإدارة، الاتحاد الأوروبي وExpertise France وعن هيئات المجتمع المدني، وفريق الخبراء المساند.هدف هذا الاجتماع إلى استعراض الأنشطة التي نفّذت في إطار المشروع خلال العام 2024 ومناقشة المراحل المقبلة، وتحديد التوجّهات الاستراتيجية للعام ٢٠٢٥.وشددت رئيسة المعهد لمياء المبيض بساط في كلمتها على "أهمية الالتزام بنص قانون الشراء العام الرقم 244/2021 لجهة مسؤولية وزارة حصراً في توفير "تدريب متخصِّص مُستمر إلزامي" للقائمين بمهام الشراء العام، وفقاً للمادة 72 من ، وعلى أهمية التنسيق المستمر مع الشراء العام في سياق مذكرة التعاون الموقعة بين والمعهد عام 2022".كذلك قدّم فريق عمل المعهد لمحة عن الدورات والبرامج التدريبية التي سيصمّمها وينظمها في إطار المشروع والتي ستتوجّه للمعنيين بالشراء العام.