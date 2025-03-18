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إقتصاد

دولة عربية ستتجاوز احتياطياتها الـ "60 مليار دولار" في 2026

Lebanon 24
18-03-2025 | 12:56
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أكد رئيس لجنة الموازنة في مجلس النواب المصري، فخري الفقي، أن احتياطيات مصر ستستمر في النمو خلال الفترة المقبلة ضمن إطار برنامج صندوق النقد الدولي.
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وتوقع الفقي أن تتجاوز هذه الاحتياطيات 60 مليار دولار بحلول عام 2026.

وفي مقابلة مع " روسيا اليوم"، ضمن برنامج "نيوز ميكر" تحدث الفقي عن الاقتصاد المصري، وعن سياسات صندوق النقد الدولي في مصر وتأثيرها على اقتصاد مصر ومواطنيها.

وعن النجاحات التي حققتها مصر في إطار برنامج الصندوق، قال الفقي: "اختفت السوق السوداء، وثانيا تم إعادة بناء الاحتياطيات من العملة الأجنبية لدى البنك المركزي حتى تصل إلى ما يزيد عن 60 مليار دولار".

وذكر المسؤول المصري أن احتياطيات المركزي المصري كانت في بداية برنامج الصندوق قبل نحو عامين عند نحو 31 مليار دولار ووصلت الشهر الماضي إلى 47.4 مليار دولار.

وتوقع أن تواصل احتياطيات المركزي نموها في المستقبل حتى تفوق 60 مليار في نهاية البرنامج في العام المقبل 2026، وكشف المسؤول أنه تم الاتفاق مع الصندوق على ضبط المصاريف والنفقات الحكومية لإفساح المجال للقطاع الخاص.  
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