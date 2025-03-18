18
o
بيروت
19
o
طرابلس
18
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
16
o
النبطية
14
o
زحلة
14
o
بعلبك
-2
o
بشري
16
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
دولة عربية ستتجاوز احتياطياتها الـ "60 مليار دولار" في 2026
Lebanon 24
18-03-2025
|
12:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد رئيس
لجنة
الموازنة في مجلس النواب المصري، فخري الفقي، أن احتياطيات مصر ستستمر في النمو خلال الفترة المقبلة ضمن إطار برنامج صندوق النقد الدولي.
Advertisement
وتوقع الفقي أن تتجاوز هذه الاحتياطيات 60 مليار
دولار
بحلول عام 2026.
وفي مقابلة مع "
روسيا
اليوم"، ضمن برنامج "نيوز ميكر" تحدث الفقي عن الاقتصاد المصري، وعن سياسات صندوق النقد الدولي في مصر وتأثيرها على اقتصاد مصر ومواطنيها.
وعن النجاحات التي حققتها مصر في إطار برنامج الصندوق، قال الفقي: "اختفت السوق السوداء، وثانيا تم إعادة بناء الاحتياطيات من العملة الأجنبية لدى البنك المركزي حتى تصل إلى ما يزيد عن 60 مليار دولار".
وذكر المسؤول المصري أن احتياطيات المركزي المصري كانت في بداية برنامج الصندوق قبل نحو عامين عند نحو 31 مليار
دولار
ووصلت
الشهر
الماضي إلى 47.4 مليار
دولار
.
وتوقع أن تواصل احتياطيات المركزي نموها في المستقبل حتى تفوق 60 مليار في نهاية البرنامج في العام المقبل 2026، وكشف المسؤول أنه تم
الاتفاق
مع الصندوق على ضبط المصاريف والنفقات الحكومية لإفساح المجال للقطاع الخاص.
مواضيع ذات صلة
Meta تخطط لإنشاء مركز بيانات للذكاء الاصطناعي بتكلفة تتجاوز 200 مليار دولار
Lebanon 24
Meta تخطط لإنشاء مركز بيانات للذكاء الاصطناعي بتكلفة تتجاوز 200 مليار دولار
18/03/2025 21:49:50
18/03/2025 21:49:50
Lebanon 24
Lebanon 24
"غوغل" تعلن الاتفاق على شراء "ويز" للأمن السيبراني مقابل 32 مليار دولار
Lebanon 24
"غوغل" تعلن الاتفاق على شراء "ويز" للأمن السيبراني مقابل 32 مليار دولار
18/03/2025 21:49:50
18/03/2025 21:49:50
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس إدارة "OpenAI" يرفض عرض ماسك للسيطرة على الشركة بـ97 مليار دولار
Lebanon 24
مجلس إدارة "OpenAI" يرفض عرض ماسك للسيطرة على الشركة بـ97 مليار دولار
18/03/2025 21:49:50
18/03/2025 21:49:50
Lebanon 24
Lebanon 24
7.8 مليار دولار أرباح شركة "سوني" في 9 أشهر
Lebanon 24
7.8 مليار دولار أرباح شركة "سوني" في 9 أشهر
18/03/2025 21:49:50
18/03/2025 21:49:50
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
للبنانيين.. احذروا شراء الذهب
Lebanon 24
للبنانيين.. احذروا شراء الذهب
14:20 | 2025-03-18
18/03/2025 02:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إجتماع بين الهيئات الإقتصادية وشحادة ناقش متطلبات إنتقال لبنان الى عالم الرقمنة والحكومة الذكية
Lebanon 24
إجتماع بين الهيئات الإقتصادية وشحادة ناقش متطلبات إنتقال لبنان الى عالم الرقمنة والحكومة الذكية
11:29 | 2025-03-18
18/03/2025 11:29:24
Lebanon 24
Lebanon 24
الصدي التقى القائمة بالأعمال العراقية وتابع أوضاع بيروت وقطاعيّ الغاز والمحروقات
Lebanon 24
الصدي التقى القائمة بالأعمال العراقية وتابع أوضاع بيروت وقطاعيّ الغاز والمحروقات
11:11 | 2025-03-18
18/03/2025 11:11:55
Lebanon 24
Lebanon 24
معهد باسل فليحان شارك في اجتماع اللجنة التقنية للشراء العام
Lebanon 24
معهد باسل فليحان شارك في اجتماع اللجنة التقنية للشراء العام
10:32 | 2025-03-18
18/03/2025 10:32:39
Lebanon 24
Lebanon 24
الأسمر قدّم مذكرة الى وزير الداخلية حول الامن والسلامة المرورية والميكانيك وهيئة ادارة السير
Lebanon 24
الأسمر قدّم مذكرة الى وزير الداخلية حول الامن والسلامة المرورية والميكانيك وهيئة ادارة السير
09:33 | 2025-03-18
18/03/2025 09:33:13
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
توقيف شاحنات في طرابلس.. وهذا ما تبين بعد تفتيش حمولتها
Lebanon 24
توقيف شاحنات في طرابلس.. وهذا ما تبين بعد تفتيش حمولتها
00:34 | 2025-03-18
18/03/2025 12:34:27
Lebanon 24
Lebanon 24
أحمد العوضي يتزوج من جديد.. وهذه عروسته
Lebanon 24
أحمد العوضي يتزوج من جديد.. وهذه عروسته
00:00 | 2025-03-18
18/03/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دانييلا رحمة ستُصبح أماً.. قريبا!
Lebanon 24
دانييلا رحمة ستُصبح أماً.. قريبا!
05:46 | 2025-03-18
18/03/2025 05:46:10
Lebanon 24
Lebanon 24
في منزله... وفاة أحد أبرز الفنانين (صورة)
Lebanon 24
في منزله... وفاة أحد أبرز الفنانين (صورة)
11:03 | 2025-03-18
18/03/2025 11:03:21
Lebanon 24
Lebanon 24
مذكرة بإقفال كلّ الادارات العامة بمناسبة عيد البشارة
Lebanon 24
مذكرة بإقفال كلّ الادارات العامة بمناسبة عيد البشارة
10:41 | 2025-03-18
18/03/2025 10:41:23
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
14:20 | 2025-03-18
للبنانيين.. احذروا شراء الذهب
11:29 | 2025-03-18
إجتماع بين الهيئات الإقتصادية وشحادة ناقش متطلبات إنتقال لبنان الى عالم الرقمنة والحكومة الذكية
11:11 | 2025-03-18
الصدي التقى القائمة بالأعمال العراقية وتابع أوضاع بيروت وقطاعيّ الغاز والمحروقات
10:32 | 2025-03-18
معهد باسل فليحان شارك في اجتماع اللجنة التقنية للشراء العام
09:33 | 2025-03-18
الأسمر قدّم مذكرة الى وزير الداخلية حول الامن والسلامة المرورية والميكانيك وهيئة ادارة السير
08:55 | 2025-03-18
"ويز إير أبوظبي" أعلنت عن توسيع شبكة وجهاتها بإطلاق مسار جديد يربط بيروت بالعاصمة الإماراتية
فيديو
فنّانة تتكلم عن تعرضها للتنمر (فيديو)
Lebanon 24
فنّانة تتكلم عن تعرضها للتنمر (فيديو)
04:42 | 2025-03-16
18/03/2025 21:49:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. تشوّه بسبب "ستاربكس" فحصل على هذا التعويض الكبير
Lebanon 24
بالفيديو.. تشوّه بسبب "ستاربكس" فحصل على هذا التعويض الكبير
02:31 | 2025-03-16
18/03/2025 21:49:50
Lebanon 24
Lebanon 24
عاصفة ورياح وأعاصير ضخمة تضرب أميركا.. قتلى ودمار (فيديو)
Lebanon 24
عاصفة ورياح وأعاصير ضخمة تضرب أميركا.. قتلى ودمار (فيديو)
00:27 | 2025-03-16
18/03/2025 21:49:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24