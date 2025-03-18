دولة عربية ستتجاوز احتياطياتها الـ "60 مليار دولار" في 2026

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وتوقع الفقي أن تتجاوز هذه الاحتياطيات 60 مليار بحلول عام 2026.وفي مقابلة مع " اليوم"، ضمن برنامج "نيوز ميكر" تحدث الفقي عن الاقتصاد المصري، وعن سياسات صندوق النقد الدولي في مصر وتأثيرها على اقتصاد مصر ومواطنيها.وعن النجاحات التي حققتها مصر في إطار برنامج الصندوق، قال الفقي: "اختفت السوق السوداء، وثانيا تم إعادة بناء الاحتياطيات من العملة الأجنبية لدى البنك المركزي حتى تصل إلى ما يزيد عن 60 مليار دولار".وذكر المسؤول المصري أن احتياطيات المركزي المصري كانت في بداية برنامج الصندوق قبل نحو عامين عند نحو 31 مليار ووصلت الماضي إلى 47.4 مليار .وتوقع أن تواصل احتياطيات المركزي نموها في المستقبل حتى تفوق 60 مليار في نهاية البرنامج في العام المقبل 2026، وكشف المسؤول أنه تم مع الصندوق على ضبط المصاريف والنفقات الحكومية لإفساح المجال للقطاع الخاص.