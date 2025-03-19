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إقتصاد

أسعار النفط تتراجع بعد اتفاق أميركي روسي على هدنة طاقة لمدة 30 يوما

Lebanon 24
19-03-2025 | 01:06
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تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد موافقة روسيا على اقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بوقف مؤقت للهجمات على البنية التحتية للطاقة بين موسكو وكييف، مما قد يؤدي إلى دخول المزيد من النفط الروسي إلى الأسواق العالمية.
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انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 12 سنتًا، أو 0.2%، إلى 70.44 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:06 بتوقيت غرينتش. كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 15 سنتًا، أو 0.2%، ليصل إلى 66.75 دولار.

ووافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الثلاثاء، على وقف استهداف منشآت الطاقة الأوكرانية، لكنه لم يُقر وقفًا كاملًا لإطلاق النار لمدة 30 يومًا، وهو ما كان يأمله ترامب، وفق وكالة "رويترز".

وتُعد روسيا أحد أكبر موردي النفط في العالم، لكن إنتاجها تراجع منذ بداية الحرب، التي دفعت الغرب إلى فرض عقوبات على قطاع الطاقة الروسي.

وقال محللون إن وقف إطلاق النار المحتمل قد يخفف العقوبات، مما قد يزيد من إمدادات النفط ويخفض الأسعار.

وأثارت الرسوم الجمركية الأميركية على كندا والمكسيك والصين مخاوف من الركود، مما أثر سلبًا على أسعار النفط، إذ إن تباطؤ النمو الاقتصادي سيؤثر على الطلب على الخام.

لكن الاضطرابات المستمرة في الشرق الأوسط حدّت من انخفاض أسعار النفط.

وتعهد ترامب بمواصلة الهجمات الأميركية على الحوثيين في اليمن، مؤكدًا أنه سيحمّل إيران مسؤولية أي هجمات تُنفذها الجماعة وتعطل حركة الملاحة في البحر الأحمر.

في غضون ذلك، أفادت السلطات الصحية الفلسطينية بأن الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة تسببت في مقتل ما لا يقل عن 400 شخص، مما زاد من مخاطر تعرض إمدادات النفط للخطر في المنطقة.

في الوقت نفسه، أظهرت بيانات مخزونات النفط الخام الأميركية تباينًا في التوقعات، حيث ارتفعت مخزونات الخام، بينما انخفضت مخزونات الوقود.

وأفادت مصادر في السوق، نقلًا عن بيانات معهد البترول الأميركي أمس الثلاثاء، بأن مخزونات النفط الخام ارتفعت بمقدار 4.59 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 14 آذار. وأضافت المصادر أن مخزونات البنزين انخفضت بمقدار 1.71 مليون برميل، بينما تراجعت مخزونات نواتج التقطير بمقدار 2.15 مليون برميل.

ومن المقرر صدور البيانات الحكومية الرسمية اليوم الأربعاء.
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