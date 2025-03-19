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إقتصاد
تخطى الـ3000 دولار.. الذهب يسجل أعلى مستوى له على الإطلاق
Lebanon 24
19-03-2025
|
01:34
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سجل
الذهب
، اليوم الأربعاء،
أعلى
مستوى له على الإطلاق، مدعومًا بالطلب على أصول الملاذ الآمن، والتوترات الجيوسياسية، وعدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية، بينما يترقب المتعاملون قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك
المركزي
الأميركي) بشأن السياسة النقدية.
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بلغ سعر
الذهب
في المعاملات الفورية 3,035.12
دولار
للأونصة بحلول الساعة 04:15 بتوقيت غرينتش، بعد أن وصل إلى
أعلى
مستوى له على الإطلاق عند 3,038.90 دولارًا في وقت سابق من
الجلسة
.
وارتفعت
العقود
الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.1% إلى 3,042.20
دولار
، وفقا لـ"رويترز".
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