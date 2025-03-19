تخطى الـ3000 دولار.. الذهب يسجل أعلى مستوى له على الإطلاق

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سجل ، اليوم الأربعاء، مستوى له على الإطلاق، مدعومًا بالطلب على أصول الملاذ الآمن، والتوترات الجيوسياسية، وعدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية، بينما يترقب المتعاملون قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك الأميركي) بشأن السياسة النقدية.بلغ سعر في المعاملات الفورية 3,035.12 للأونصة بحلول الساعة 04:15 بتوقيت غرينتش، بعد أن وصل إلى مستوى له على الإطلاق عند 3,038.90 دولارًا في وقت سابق من .وارتفعت الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.1% إلى 3,042.20 ، وفقا لـ"رويترز".