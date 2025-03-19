الليرة التركية تهوي أمام الدولار إلى مستوى تاريخي

هوت العملة التركية أمام نظيرتها الأميركية، في تعاملات اليوم الأربعاء، حيث تجاوزت حاجز 40 ليرة للدولار، وذلك للمرة الأولى على الإطلاق.

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وبحلول الساعة 10:40 بتوقيت موسكو سعر الدولار بنسبة 9.9% إلى 40.3541 ليرة، وبذلك يكون الدولار قد تجاوز حاجز الـ40 ليرة للمرة الأولى على الإطلاق.فيما تم تعليق التداولات في بورصة اسطنبول بعد انخفاض مؤشرها بنسبة 6.87%.ويأتي ذلك بعد أن أعلنت السلطات التركية اعتقال رئيس بلدية اسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو بتهم تتعلق بقيادة عصابة متورطة في الفساد والرشاوى.وفرضت السلطات في اسطنبول حظرا على المظاهرات والتجمعات حتى 23 آذار الجاري، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام تركية نقلا عن مصادر رسمية.كذلك يواجه المستخدمون في تركيا مشاكل في الإنترنت، إضافة إلى وجود قيود على عمل عدة منصات اجتماعية، بما في ذلك "يوتيوب" و"تيك توك".وأفادت وسائل الإعلام بأن السلطات أغلقت عض الشوارع الرئيسية في اسطنبول، كما تم إغلاق إحدى محطات المترو.تفاصيل اعتقال رئيس البلدية:وتم إصدار مذكرة اعتقال بحق 100 شخص، ووصلت 20 سيارة أمنية إلى منزل أكرم إمام أوغلو، الذي يتولى منصب رئيس البلدية منذ 2019. وتقول النيابة العامة التركية إن رئيس البلدية وبعض رجال الأعمال كانوا يحققون أرباحا غير مشروعة، ويغسلون الأموال، ويستخدمون خزينة سرية للتحويلات .ووفقا للمعلومات الأولية فإن بعض المسؤولين المقربين من إمام أوغلو كانوا يمنحون عقودا لشركات مرتبطة ببلدية اسطنبول بأسعار مبالغ فيها.من جهته دحض رئيس بلدية اسطنبول الاتهامات، وقال إمام أوغلو إن "حفنة من العقول التي تحاول اغتصاب إرادة الأمة استخدمت الشرطة كأدوات للشر".ويعتبر إمام أوغلو، الذي يتولى منصب رئيس بلدية اسطنبول منذ عام 2019، مرشحا محتملا للانتخابات الرئاسية في تركيا عام 2028.