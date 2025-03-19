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إقتصاد
دفاعاً عن الليرة.. هذا ما تفعله مصارف تركية
Lebanon 24
19-03-2025
|
06:53
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باعت المصارف
التركية
نحو 8 مليارات
دولار
حتى
منتصف
يوم الأربعاء لدعم الليرة، بعد أن هوت العملة بنسبة 11% عقب اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، وفقاً لأشخاص مطلعون على الأمر، حيث يأتي
التدخل
في السوق بعد هبوط الليرة
التركية
جرى عبر عدة مصارف.
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ولم يتسنَّ الحصول على تعليق فوري من البنك
المركزي
التركي
.
وبحلول الساعة 12:45 ظهرًا بتوقيت إسطنبول، تم تداول الليرة عند 38.8 تقريباً
مقابل
الدولار، منخفضة بنسبة 5.5%. (بلومبيرغ)
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