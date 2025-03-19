دفاعاً عن الليرة.. هذا ما تفعله مصارف تركية

Advertisement

باعت المصارف نحو 8 مليارات حتى يوم الأربعاء لدعم الليرة، بعد أن هوت العملة بنسبة 11% عقب اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، وفقاً لأشخاص مطلعون على الأمر، حيث يأتي في السوق بعد هبوط الليرة جرى عبر عدة مصارف.ولم يتسنَّ الحصول على تعليق فوري من البنك .وبحلول الساعة 12:45 ظهرًا بتوقيت إسطنبول، تم تداول الليرة عند 38.8 تقريباً الدولار، منخفضة بنسبة 5.5%. (بلومبيرغ)