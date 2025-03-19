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إقتصاد
تباطؤ غير متوقع للتضخم في أوروبا
Lebanon 24
19-03-2025
|
09:09
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تباطأ التضخم في منطقة اليورو خلال شباط بأكثر مما كان متوقعاً، مما يعزز المبررات لاستمرار البنك المركزي
الأوروبي
في خفض أسعار الفائدة.
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فارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 2.3% على أساس سنوي، أي أقل من 2.4% التي أشار إليها تقرير "يوروستات" الأولي. ويأتي هذا التعديل بعد التراجع غير المتوقع في معدل التضخم في ألمانيا.
في ظل الغموض المحيط بتوقعات النمو الاقتصادي والتضخم في أوروبا، قد يميل مسؤولو المركزي
الأوروبي
،
الذين
يناقشون ما إذا كانوا سيوقفون أو يخفضون تكاليف الاقتراض مجدداً
الشهر
المقبل، إلى التركيز على التقدم الواضح نحو تحقيق المستهدف البالغ 2%.
ظهرت مؤشرات إيجابية أخرى، حيث تباطأ نمو الأجور، وظلت توقعات التضخم مستقرة، وبدأت الزيادات في أسعار الخدمات في التراجع. (بلومبيرغ)
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