تباطؤ غير متوقع للتضخم في أوروبا

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تباطأ التضخم في منطقة اليورو خلال شباط بأكثر مما كان متوقعاً، مما يعزز المبررات لاستمرار البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة.فارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 2.3% على أساس سنوي، أي أقل من 2.4% التي أشار إليها تقرير "يوروستات" الأولي. ويأتي هذا التعديل بعد التراجع غير المتوقع في معدل التضخم في ألمانيا.في ظل الغموض المحيط بتوقعات النمو الاقتصادي والتضخم في أوروبا، قد يميل مسؤولو المركزي ، يناقشون ما إذا كانوا سيوقفون أو يخفضون تكاليف الاقتراض مجدداً المقبل، إلى التركيز على التقدم الواضح نحو تحقيق المستهدف البالغ 2%.ظهرت مؤشرات إيجابية أخرى، حيث تباطأ نمو الأجور، وظلت توقعات التضخم مستقرة، وبدأت الزيادات في أسعار الخدمات في التراجع. (بلومبيرغ)