بعد صعود "وول ستريت".. الاسهم الآسيوية ترتفع

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ارتفعت الأسهم الآسيوية بعد صعود "وول ستريت"، حيث أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه لا يزال يرى مجالاً لخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، مؤكداً أن أي ارتفاع في التضخم بسبب الرسوم الجمركية سيكون مؤقتاً.وسجلت الأسهم الأسترالية والكورية الجنوبية مكاسب إلى جانب الآجلة للأسهم الأميركية، بعد أن مؤشر "إس آند بي 500" بنسبة 1.1%، وقفز مؤشر "ناسداك 100" بنسبة 1.3%.ومع ذلك، تراجعت الأسهم الصينية في التداول، بعد انخفاض الأسهم الصينية المدرجة في يوم الأربعاء، مما يشير إلى أن تفوقها السابق على الأسهم الأميركية قد بدأ في التراجع.وكانت الأسواق اليابانية مغلقة اليوم بسبب عطلة، ما يعني عدم تداول سندات الخزانة الأميركية في آسيا.