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إقتصاد

بعد صعود "وول ستريت".. الاسهم الآسيوية ترتفع

Lebanon 24
20-03-2025 | 00:39
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ارتفعت الأسهم الآسيوية بعد صعود "وول ستريت"، حيث أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه لا يزال يرى مجالاً لخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، مؤكداً أن أي ارتفاع في التضخم بسبب الرسوم الجمركية سيكون مؤقتاً.
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وسجلت الأسهم الأسترالية والكورية الجنوبية مكاسب إلى جانب العقود الآجلة للأسهم الأميركية، بعد أن ارتفع مؤشر "إس آند بي 500" بنسبة 1.1%، وقفز مؤشر "ناسداك 100" بنسبة 1.3%.

ومع ذلك، تراجعت الأسهم الصينية في بداية التداول، بعد انخفاض الأسهم الصينية المدرجة في الولايات المتحدة يوم الأربعاء، مما يشير إلى أن تفوقها السابق على الأسهم الأميركية قد بدأ في التراجع.

وكانت الأسواق اليابانية مغلقة اليوم بسبب عطلة، ما يعني عدم تداول سندات الخزانة الأميركية في آسيا.
 
وعلى صعيد العملات، تراجع الدولار الأسترالي بعد أن أظهرت بيانات الوظائف انخفاض التوظيف في أستراليا بمقدار 52,800 وظيفة الشهر الماضي، مقارنةً بتوقعات ارتفاع بمقدار 30,000 وظيفة.
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