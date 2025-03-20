Advertisement

إقتصاد

رحلة صعود الذهب مستمرة.. والأسعار ترتفع أكثر

Lebanon 24
20-03-2025 | 01:24
A-
A+
Doc-P-1335820-638780523472922224.png
Doc-P-1335820-638780523472922224.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قفز الذهب لمستوى قياسي مرتفع اليوم الخميس بعد أن ألمح مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى احتمال خفض أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية بحلول نهاية العام، مما عزز من جاذبية الذهب وسط استمرار الأزمات الجيوسياسية والاقتصادية.
Advertisement

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 3052.92 دولار للأونصة. وكان سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3055.31 دولار للأونصة في وقت سابق من الجلسة.

كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7% إلى3061.00 دولارا. (العربية)
مواضيع ذات صلة
صعود جماعي.. أسعار الذهب والمعادن الثمينة ترتفع
lebanon 24
20/03/2025 08:12:55 Lebanon 24 Lebanon 24
مع صعود الدولار.. أسعار الذهب تتراجع
lebanon 24
20/03/2025 08:12:55 Lebanon 24 Lebanon 24
أسعار الذهب ترتفع.. إليكم ما سجّلته
lebanon 24
20/03/2025 08:12:55 Lebanon 24 Lebanon 24
الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار.. إليكم الأسعار
lebanon 24
20/03/2025 08:12:55 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
00:39 | 2025-03-20
00:00 | 2025-03-20
00:00 | 2025-03-20
17:00 | 2025-03-19
16:29 | 2025-03-19
11:10 | 2025-03-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24