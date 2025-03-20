رحلة صعود الذهب مستمرة.. والأسعار ترتفع أكثر

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قفز الذهب لمستوى قياسي اليوم الخميس بعد أن ألمح مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى احتمال خفض أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية بحلول نهاية العام، مما عزز من جاذبية الذهب وسط استمرار الأزمات الجيوسياسية والاقتصادية.وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 3052.92 للأونصة. وكان سجل مستوى له على الإطلاق عند 3055.31 للأونصة في وقت سابق من .كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7% إلى3061.00 دولارا. (العربية)