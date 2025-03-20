ضربة جديدة لليرة التركية

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تراجعت الليرة التركية الدولار الأميركي بشكل ملحوظ خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، حيث يأتي هذا التراجع بعد بيانات هامة كشفت عن زيادة كبيرة في عجز الموازنة في البلاد.وسجلت الموازنة التركية عجزًا قدره 310.1 مليار ليرة تركية (8.47 مليار دولار) في شباط، وهو ما بأكثر من الضعف مقارنة بعجز السابق، وفقًا لبيانات رسمية صادرة يوم الاثنين.أظهرت الموازنة عجزًا أوليًا، يستثني مدفوعات الفائدة، بقيمة 170.4 مليار ليرة تركية، بحسب ما أعلنته وزارة الخزانة والمالية.وكان العجز المسجل في كانون الثاني 139.3 مليار ليرة تركية، وهو أقل بكثير من العجز القياسي البالغ 829.2 مليار ليرة في كانون الاول.أدى العجز في فبراير إلى رفع إجمالي العجز خلال شهري يناير وفبراير إلى 449.4 مليار ليرة تركية، مع عجز أولي بلغ 146.6 مليار ليرة.وأظهرت البيانات أنه تم تحويل 22.9 مليار ليرة تركية إلى شركة إنتاج الكهرباء المملوكة للدولة "EÜAŞ" خلال شباط.وبلغ إجمالي التحويلات إلى الشركة في أول شهرين 37.1 مليار ليرة تركية.ولم تُجرَ أي تحويلات إلى شركة "BOTAŞ" للطاقة في شباط، بعد تلقيها 35 مليار ليرة في كانون الثاني. (investing)