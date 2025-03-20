13
o
بيروت
13
o
طرابلس
12
o
صور
12
o
جبيل
13
o
صيدا
13
o
جونية
11
o
النبطية
7
o
زحلة
7
o
بعلبك
14
o
بشري
10
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
النفط يرتفع
Lebanon 24
20-03-2025
|
04:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
ارتفعت أسعار
النفط
خلال تعاملات اليوم الخميس، مدفوعة بانخفاض مخزونات الوقود الأميركية وتصاعد التوترات في
الشرق الأوسط
.
Advertisement
وصعدت
العقود
الآجلة لخام برنت 40 سنتاً أو 0.57% لتصل إلى 71.18 دولاراً للبرميل، بينما
ارتفع
خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 36 سنتاً أو 0.54% ليبلغ 67.52 دولاراً.
وجاءت هذه المكاسب بعد صدور بيانات حكومية أميركية أظهرت تراجعاً أكبر من المتوقع في مخزونات نواتج التقطير خلال الأسبوع الماضي. حيث انخفضت المخزونات، التي تشمل الديزل ووقود التدفئة، بمقدار 2.8 مليون برميل، متجاوزة التوقعات التي أشارت إلى انخفاض قدره 300 ألف برميل.
في المقابل، ارتفعت مخزونات الخام الأميركية بمقدار 1.7 مليون برميل، متجاوزة الزيادة المتوقعة التي بلغت 512 ألف برميل. (cnbc)
مواضيع ذات صلة
النفط يرتفع وسط مخاوف الإمدادات بعد عقوبات أميركية على إيران
Lebanon 24
النفط يرتفع وسط مخاوف الإمدادات بعد عقوبات أميركية على إيران
20/03/2025 12:51:00
20/03/2025 12:51:00
Lebanon 24
Lebanon 24
النفط يرتفع بفعل تعطل الإمدادات من كازاخستان
Lebanon 24
النفط يرتفع بفعل تعطل الإمدادات من كازاخستان
20/03/2025 12:51:00
20/03/2025 12:51:00
Lebanon 24
Lebanon 24
النفط يرتفع مع تقييم المستثمرين للرسوم الجمركية الأميركية الجديدة
Lebanon 24
النفط يرتفع مع تقييم المستثمرين للرسوم الجمركية الأميركية الجديدة
20/03/2025 12:51:00
20/03/2025 12:51:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أسعار النفط ترتفع بدعم من مخاطر الشرق الأوسط وخطط تحفيز صينية
Lebanon 24
أسعار النفط ترتفع بدعم من مخاطر الشرق الأوسط وخطط تحفيز صينية
20/03/2025 12:51:00
20/03/2025 12:51:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
وزير المالية ناقش مع ممثلي UN-Habitat تنفيذ مشاريع مشتركة
Lebanon 24
وزير المالية ناقش مع ممثلي UN-Habitat تنفيذ مشاريع مشتركة
06:28 | 2025-03-20
20/03/2025 06:28:58
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر سارّ من الضمان إلى المواطنين
Lebanon 24
خبر سارّ من الضمان إلى المواطنين
06:06 | 2025-03-20
20/03/2025 06:06:42
Lebanon 24
Lebanon 24
شركة OMT تُطلق الصّراف الآلي الأول من نوعه في لبنان
Lebanon 24
شركة OMT تُطلق الصّراف الآلي الأول من نوعه في لبنان
06:05 | 2025-03-20
20/03/2025 06:05:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد قرار الفدرالي.. بنك الشعب الصيني يثبت معدل الفائدة
Lebanon 24
بعد قرار الفدرالي.. بنك الشعب الصيني يثبت معدل الفائدة
05:06 | 2025-03-20
20/03/2025 05:06:30
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا جديد رفع الحد الأدنى للأجور
Lebanon 24
هذا جديد رفع الحد الأدنى للأجور
03:15 | 2025-03-20
20/03/2025 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
هذا ما يفعله نعيم قاسم داخل "حزب الله".. تقريرٌ إسرائيلي يتحدّث
Lebanon 24
هذا ما يفعله نعيم قاسم داخل "حزب الله".. تقريرٌ إسرائيلي يتحدّث
14:00 | 2025-03-19
19/03/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم عطلة المدارس في عيدي الفطر وبشارة السيدة العذراء
Lebanon 24
إليكم عطلة المدارس في عيدي الفطر وبشارة السيدة العذراء
11:18 | 2025-03-19
19/03/2025 11:18:14
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا جديد رفع الحد الأدنى للأجور
Lebanon 24
هذا جديد رفع الحد الأدنى للأجور
03:15 | 2025-03-20
20/03/2025 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد خطف قلوب الناس.. تيم حسن يغني لممثلة شهيرة أغنية "راغب بقربك أنا راغب" (فيديو)
Lebanon 24
مشهد خطف قلوب الناس.. تيم حسن يغني لممثلة شهيرة أغنية "راغب بقربك أنا راغب" (فيديو)
13:09 | 2025-03-19
19/03/2025 01:09:56
Lebanon 24
Lebanon 24
على "واتسآب" في لبنان.. هذا مصير "مجموعات الدولار"
Lebanon 24
على "واتسآب" في لبنان.. هذا مصير "مجموعات الدولار"
16:29 | 2025-03-19
19/03/2025 04:29:16
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
06:28 | 2025-03-20
وزير المالية ناقش مع ممثلي UN-Habitat تنفيذ مشاريع مشتركة
06:06 | 2025-03-20
خبر سارّ من الضمان إلى المواطنين
06:05 | 2025-03-20
شركة OMT تُطلق الصّراف الآلي الأول من نوعه في لبنان
05:06 | 2025-03-20
بعد قرار الفدرالي.. بنك الشعب الصيني يثبت معدل الفائدة
03:15 | 2025-03-20
هذا جديد رفع الحد الأدنى للأجور
02:35 | 2025-03-20
ضربة جديدة لليرة التركية
فيديو
رحمة رياض تكشف عن عمرها.. ونادمة لهذا السبب (فيديو)
Lebanon 24
رحمة رياض تكشف عن عمرها.. ونادمة لهذا السبب (فيديو)
01:21 | 2025-03-20
20/03/2025 12:51:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مُجددا سلاف فواخرجي تُثير الجدل.. هذا ما قالته عن الثورة السورية والأسد وصيدنايا والعلويين (فيديو)
Lebanon 24
مُجددا سلاف فواخرجي تُثير الجدل.. هذا ما قالته عن الثورة السورية والأسد وصيدنايا والعلويين (فيديو)
00:40 | 2025-03-20
20/03/2025 12:51:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نهاد الشامي إلى السينما.. فيلم برسالة إيمانية في زمن الصوم
Lebanon 24
نهاد الشامي إلى السينما.. فيلم برسالة إيمانية في زمن الصوم
06:30 | 2025-03-19
20/03/2025 12:51:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24