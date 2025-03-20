النفط يرتفع

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ارتفعت أسعار خلال تعاملات اليوم الخميس، مدفوعة بانخفاض مخزونات الوقود الأميركية وتصاعد التوترات في .وصعدت الآجلة لخام برنت 40 سنتاً أو 0.57% لتصل إلى 71.18 دولاراً للبرميل، بينما خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 36 سنتاً أو 0.54% ليبلغ 67.52 دولاراً.وجاءت هذه المكاسب بعد صدور بيانات حكومية أميركية أظهرت تراجعاً أكبر من المتوقع في مخزونات نواتج التقطير خلال الأسبوع الماضي. حيث انخفضت المخزونات، التي تشمل الديزل ووقود التدفئة، بمقدار 2.8 مليون برميل، متجاوزة التوقعات التي أشارت إلى انخفاض قدره 300 ألف برميل.في المقابل، ارتفعت مخزونات الخام الأميركية بمقدار 1.7 مليون برميل، متجاوزة الزيادة المتوقعة التي بلغت 512 ألف برميل. (cnbc)