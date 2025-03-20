بعد قرار الفدرالي.. بنك الشعب الصيني يثبت معدل الفائدة

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أبقى بنك الشعب الصيني على معدل الفائدة الرئيسية كما هو دون ، إذ تسعى بكين إلى دعم النمو وتحقيق الاستقرار للعملة وسط تزايد الاحتكاكات التجارية.وأبقى بنك الشعب الصيني على معدل الفائدة على القروض لأجل عام واحد دون عند 3.1%. كما قرر البنك الإبقاء على معدل الفائدة على القروض لأجل 5 أعوام LPR عند 3.6%.هذا وتؤثر معدلات الفائدة لأجل عام واحد على قروض الشركات ومعظم قروض الأسر، فيما تخدم معدلات الفائدة لأجل 5 سنوات معدلات الرهن العقاري.ولم يدخل الصيني أي تعديلات على معدل الفائدة، منذ تنفيذ قراراً بخفضها بنحو 25 نقطة أساس في أكتوبر تشرين الأول العام الماضي.ويأتي قرار الصيني بتثبيت معدل الفائدة، بعد قرار الفدرالي الأميركي بتثبيت معدل الفائدة دون أمس الأربعاء. (cnbc)