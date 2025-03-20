13
o
بيروت
13
o
طرابلس
12
o
صور
12
o
جبيل
13
o
صيدا
13
o
جونية
11
o
النبطية
7
o
زحلة
7
o
بعلبك
14
o
بشري
10
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
بعد قرار الفدرالي.. بنك الشعب الصيني يثبت معدل الفائدة
Lebanon 24
20-03-2025
|
05:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
أبقى بنك الشعب الصيني على معدل الفائدة الرئيسية كما هو دون
تغيير
، إذ تسعى بكين إلى دعم النمو وتحقيق الاستقرار للعملة وسط تزايد الاحتكاكات التجارية.
Advertisement
وأبقى بنك الشعب الصيني على معدل الفائدة على القروض لأجل عام واحد دون
تغيير
عند 3.1%. كما قرر البنك الإبقاء على معدل الفائدة على القروض لأجل 5 أعوام LPR عند 3.6%.
هذا وتؤثر معدلات الفائدة لأجل عام واحد على قروض الشركات ومعظم قروض الأسر، فيما تخدم معدلات الفائدة لأجل 5 سنوات معدلات الرهن العقاري.
ولم يدخل
المركزي
الصيني أي تعديلات على معدل الفائدة، منذ تنفيذ قراراً بخفضها بنحو 25 نقطة أساس في أكتوبر تشرين الأول العام الماضي.
ويأتي قرار
المركزي
الصيني بتثبيت معدل الفائدة، بعد قرار الفدرالي الأميركي بتثبيت معدل الفائدة دون
تغيير
أمس الأربعاء. (cnbc)
مواضيع ذات صلة
وزير الخزانة: ترامب لم يطلب من الفدرالي خفض الفائدة
Lebanon 24
وزير الخزانة: ترامب لم يطلب من الفدرالي خفض الفائدة
20/03/2025 12:51:07
20/03/2025 12:51:07
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الصيني: غزة والضفة الغربية موطن للشعب الفلسطيني وليستا ورقة مساومة في المقايضات السياسية
Lebanon 24
وزير الخارجية الصيني: غزة والضفة الغربية موطن للشعب الفلسطيني وليستا ورقة مساومة في المقايضات السياسية
20/03/2025 12:51:07
20/03/2025 12:51:07
Lebanon 24
Lebanon 24
دريان في رسالة رمضان: الحكومة في مرحلة اختبار لتثبت أن الدولة وحدها صاحبة القرارات على أراضيها
Lebanon 24
دريان في رسالة رمضان: الحكومة في مرحلة اختبار لتثبت أن الدولة وحدها صاحبة القرارات على أراضيها
20/03/2025 12:51:07
20/03/2025 12:51:07
Lebanon 24
Lebanon 24
مندوب فلسطين بالجامعة العربية: تثبيت الشعب الفلسطيني على أرضه يجب أن يكون بكسر الحصار
Lebanon 24
مندوب فلسطين بالجامعة العربية: تثبيت الشعب الفلسطيني على أرضه يجب أن يكون بكسر الحصار
20/03/2025 12:51:07
20/03/2025 12:51:07
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
وزير المالية ناقش مع ممثلي UN-Habitat تنفيذ مشاريع مشتركة
Lebanon 24
وزير المالية ناقش مع ممثلي UN-Habitat تنفيذ مشاريع مشتركة
06:28 | 2025-03-20
20/03/2025 06:28:58
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر سارّ من الضمان إلى المواطنين
Lebanon 24
خبر سارّ من الضمان إلى المواطنين
06:06 | 2025-03-20
20/03/2025 06:06:42
Lebanon 24
Lebanon 24
شركة OMT تُطلق الصّراف الآلي الأول من نوعه في لبنان
Lebanon 24
شركة OMT تُطلق الصّراف الآلي الأول من نوعه في لبنان
06:05 | 2025-03-20
20/03/2025 06:05:16
Lebanon 24
Lebanon 24
النفط يرتفع
Lebanon 24
النفط يرتفع
04:09 | 2025-03-20
20/03/2025 04:09:22
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا جديد رفع الحد الأدنى للأجور
Lebanon 24
هذا جديد رفع الحد الأدنى للأجور
03:15 | 2025-03-20
20/03/2025 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
هذا ما يفعله نعيم قاسم داخل "حزب الله".. تقريرٌ إسرائيلي يتحدّث
Lebanon 24
هذا ما يفعله نعيم قاسم داخل "حزب الله".. تقريرٌ إسرائيلي يتحدّث
14:00 | 2025-03-19
19/03/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم عطلة المدارس في عيدي الفطر وبشارة السيدة العذراء
Lebanon 24
إليكم عطلة المدارس في عيدي الفطر وبشارة السيدة العذراء
11:18 | 2025-03-19
19/03/2025 11:18:14
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا جديد رفع الحد الأدنى للأجور
Lebanon 24
هذا جديد رفع الحد الأدنى للأجور
03:15 | 2025-03-20
20/03/2025 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد خطف قلوب الناس.. تيم حسن يغني لممثلة شهيرة أغنية "راغب بقربك أنا راغب" (فيديو)
Lebanon 24
مشهد خطف قلوب الناس.. تيم حسن يغني لممثلة شهيرة أغنية "راغب بقربك أنا راغب" (فيديو)
13:09 | 2025-03-19
19/03/2025 01:09:56
Lebanon 24
Lebanon 24
على "واتسآب" في لبنان.. هذا مصير "مجموعات الدولار"
Lebanon 24
على "واتسآب" في لبنان.. هذا مصير "مجموعات الدولار"
16:29 | 2025-03-19
19/03/2025 04:29:16
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
06:28 | 2025-03-20
وزير المالية ناقش مع ممثلي UN-Habitat تنفيذ مشاريع مشتركة
06:06 | 2025-03-20
خبر سارّ من الضمان إلى المواطنين
06:05 | 2025-03-20
شركة OMT تُطلق الصّراف الآلي الأول من نوعه في لبنان
04:09 | 2025-03-20
النفط يرتفع
03:15 | 2025-03-20
هذا جديد رفع الحد الأدنى للأجور
02:35 | 2025-03-20
ضربة جديدة لليرة التركية
فيديو
رحمة رياض تكشف عن عمرها.. ونادمة لهذا السبب (فيديو)
Lebanon 24
رحمة رياض تكشف عن عمرها.. ونادمة لهذا السبب (فيديو)
01:21 | 2025-03-20
20/03/2025 12:51:07
Lebanon 24
Lebanon 24
مُجددا سلاف فواخرجي تُثير الجدل.. هذا ما قالته عن الثورة السورية والأسد وصيدنايا والعلويين (فيديو)
Lebanon 24
مُجددا سلاف فواخرجي تُثير الجدل.. هذا ما قالته عن الثورة السورية والأسد وصيدنايا والعلويين (فيديو)
00:40 | 2025-03-20
20/03/2025 12:51:07
Lebanon 24
Lebanon 24
نهاد الشامي إلى السينما.. فيلم برسالة إيمانية في زمن الصوم
Lebanon 24
نهاد الشامي إلى السينما.. فيلم برسالة إيمانية في زمن الصوم
06:30 | 2025-03-19
20/03/2025 12:51:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24