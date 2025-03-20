الليرة التركية تهوي إلى أدنى مستوياتها!

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تراجعت الليرة التركية بنسبة 12.7% إلى 42 ليرة الدولار، مسجلة أدنى مستوى لها على الإطلاق، بعد اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، المنافس السياسي للرئيس رجب الطيب أردوغان، وهو ما وصفته المعارضة بـ"محاولة انقلاب".كما شهدت الأسواق التركية تراجعًا حادًا، إذ انخفضت السندات الأجل والأسهم، مما دفع بورصة إسطنبول إلى تعليق التداول مؤقتًا. وقدّر محللون أن البنك المركزي ضخ ما لا يقل عن 5-10 مليارات لدعم الليرة، وسط مخاوف من اضطرابات أعمق في السياسة النقدية وتأثيرات سلبية على التركي. (الحرة)