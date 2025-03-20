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إقتصاد
الليرة التركية تهوي إلى أدنى مستوياتها!
Lebanon 24
20-03-2025
|
15:00
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تراجعت الليرة التركية بنسبة 12.7% إلى 42 ليرة
مقابل
الدولار، مسجلة أدنى مستوى لها على الإطلاق، بعد اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، المنافس السياسي للرئيس رجب الطيب أردوغان، وهو ما وصفته المعارضة بـ"محاولة انقلاب".
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كما شهدت الأسواق
المالية
التركية تراجعًا حادًا، إذ انخفضت السندات
طويلة
الأجل والأسهم، مما دفع بورصة إسطنبول إلى تعليق التداول مؤقتًا. وقدّر محللون أن البنك المركزي ضخ ما لا يقل عن 5-10 مليارات
دولار
لدعم الليرة، وسط مخاوف من اضطرابات أعمق في السياسة النقدية وتأثيرات سلبية على
الاقتصاد
التركي. (الحرة)
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