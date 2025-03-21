ارتفاع طفيف في طلبات إعانة البطالة بأميركا

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سجلت طلبات إعانة البطالة في ارتفاعًا طفيفًا بمقدار 2000 طلب، لتصل إلى 223 ألفًا خلال الأسبوع المنتهي في 15 ، وفقًا لوزارة العمل، وهو أقل من التوقعات البالغة 224 ألفًا.ورغم هذا الارتفاع، لا تزال عمليات تسريح العاملين عند مستويات تاريخية منخفضة، حيث تراوحت طلبات الإعانة بين 200 و250 ألفًا في السنوات الماضية. ولم يتضح بعد تأثير شطب ، رغم أن تقرير فبراير أظهر شطب 10 آلاف وظيفة اتحادية، وهو رقم منذ حزيران 2022. (روسيا اليوم)