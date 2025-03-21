Advertisement

إقتصاد

ارتفاع طفيف في طلبات إعانة البطالة بأميركا

Lebanon 24
21-03-2025 | 00:00
A-
A+
Doc-P-1336181-638780969841913464.jpg
Doc-P-1336181-638780969841913464.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

سجلت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة ارتفاعًا طفيفًا بمقدار 2000 طلب، لتصل إلى 223 ألفًا خلال الأسبوع المنتهي في 15 آذار، وفقًا لوزارة العمل، وهو أقل من التوقعات البالغة 224 ألفًا.  
Advertisement

ورغم هذا الارتفاع، لا تزال عمليات تسريح العاملين عند مستويات تاريخية منخفضة، حيث تراوحت طلبات الإعانة بين 200 و250 ألفًا في السنوات الماضية. ولم يتضح بعد تأثير شطب الوظائف الحكومية، رغم أن تقرير فبراير أظهر شطب 10 آلاف وظيفة اتحادية، وهو أعلى رقم منذ حزيران 2022. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
إرتفاع طلبات إعانة البطالة الأميركية
lebanon 24
21/03/2025 09:32:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تراجع طلبات إعانة البطالة في الولايات المتّحدة
lebanon 24
21/03/2025 09:32:18 Lebanon 24 Lebanon 24
ارتفاع طفيف في الاسهم الأميركية مقابل انخفاض في آسيا
lebanon 24
21/03/2025 09:32:18 Lebanon 24 Lebanon 24
ارتفاع معدل البطالة في المغرب إلى 13.3% في 2024
lebanon 24
21/03/2025 09:32:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
03:09 | 2025-03-21
02:44 | 2025-03-21
01:52 | 2025-03-21
01:46 | 2025-03-21
01:19 | 2025-03-21
17:29 | 2025-03-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24