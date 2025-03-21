بعد موجة صعود لمستويات قياسية.. أسعار الذهب تتراجع

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تراجعت أسعار ، بعد أن سجلت مستوى لها على الإطلاق في وقت سابق من التداولات، لكنها حافظت على توقعات صعودية مدفوعةً بخفض محتمل لمعدلات الفائدة الأميركية، واستمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي.وانخفضت أسعار خلال المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 3038.79 للأونصة بسبب جني الأرباح، وذلك بعد أن وصل إلى مستوياته على الإطلاق عند 3057.21 .على الجانب الآخر، ارتفعت الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.1% إلى 3043.80 عند التسوية.