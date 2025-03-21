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إقتصاد
بعد موجة صعود لمستويات قياسية.. أسعار الذهب تتراجع
Lebanon 24
21-03-2025
|
01:52
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تراجعت أسعار
الذهب
، بعد أن سجلت
أعلى
مستوى لها على الإطلاق في وقت سابق من التداولات، لكنها حافظت على توقعات صعودية مدفوعةً بخفض محتمل لمعدلات الفائدة الأميركية، واستمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي.
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وانخفضت أسعار
الذهب
خلال المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 3038.79
دولار
للأونصة بسبب جني الأرباح، وذلك بعد أن وصل إلى
أعلى
مستوياته على الإطلاق عند 3057.21
دولار
.
على الجانب الآخر، ارتفعت
العقود
الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.1% إلى 3043.80
دولار
عند التسوية.
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