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إقتصاد

بعد موجة صعود لمستويات قياسية.. أسعار الذهب تتراجع

Lebanon 24
21-03-2025 | 01:52
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تراجعت أسعار الذهب، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق في وقت سابق من التداولات، لكنها حافظت على توقعات صعودية مدفوعةً بخفض محتمل لمعدلات الفائدة الأميركية، واستمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي.
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وانخفضت أسعار الذهب خلال المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 3038.79 دولار للأونصة بسبب جني الأرباح، وذلك بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق عند 3057.21 دولار.

على الجانب الآخر، ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.1% إلى 3043.80 دولار عند التسوية. 
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