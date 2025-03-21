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إقتصاد

شركة "Nvidia" تستعيد المركز 2 عالمياً

Lebanon 24
21-03-2025 | 04:45
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أغلقت المؤشرات الأميركية الرئيسية على انخفاض طفيف في جلسة الخميس مع تقييم المستثمرين الجولة الأخيرة من البيانات الاقتصادية وبيان الفدرالي بشأن السياسة النقدية في ضوء المخاوف المتعلقة بالتعرفات الجمركية.
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وأظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة يوم الخميس ارتفاعاً طفيفاً في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأولية الأسبوع الماضي، على الرغم من أن التوقعات قد تكون قاتمة بسبب تخفيضات الإنفاق الحكومي، ومستويات الفائدة، وعدم اليقين السياسي.

وتراجع مؤشر الداو جونز بنسبة طفيفة بلغت 0.03% أي ما يعادل 11 نقطة في يوم الخميس، ولكنه ظل على ارتفاع أسبوعي بنسبة 1.1% متجهاً لتسجيل أعلى مكاسب أسبوعية في قرابة شهرين.

وتراجع مؤشر S&P500 بنسبة 0.2%، كما تراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.3% لتصل انخفاضاته الأسبوعية إلى 0.4% متجهاً لتسجيل خامس خسارة أسبوعية على التوالي.

ارتفع سهم  Nvidiaبنسبة 0.9% في جلسة الخميس مسجلاً ثاني مكاسب يومية على التوالي، لتضيف الشركة 75 مليار دولار إلى قيمتها السوقية في يومين.

واستطاعت الشركة استعادة المركز الثاني عالمياً بقيمة سوقية وصلت إلى 2.89 تريليون دولار على حساب شركة Microsoft التي تراجعت للمركز الثالث مع انخفاض سهمها بنسبة 0.25% في جلسة الخميس. (cnbc)
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