شركة "Nvidia" تستعيد المركز 2 عالمياً

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أغلقت المؤشرات الأميركية الرئيسية على انخفاض طفيف في جلسة الخميس مع تقييم المستثمرين الجولة الأخيرة من البيانات الاقتصادية وبيان الفدرالي بشأن السياسة النقدية في ضوء المخاوف المتعلقة بالتعرفات الجمركية.وأظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة يوم الخميس ارتفاعاً طفيفاً في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأولية الأسبوع الماضي، على الرغم من أن التوقعات قد تكون قاتمة بسبب تخفيضات الإنفاق الحكومي، ومستويات الفائدة، وعدم اليقين السياسي.وتراجع مؤشر الداو جونز بنسبة طفيفة بلغت 0.03% أي ما يعادل 11 نقطة في يوم الخميس، ولكنه ظل على ارتفاع أسبوعي بنسبة 1.1% متجهاً لتسجيل مكاسب أسبوعية في قرابة شهرين.وتراجع مؤشر S&P500 بنسبة 0.2%، كما تراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.3% لتصل انخفاضاته الأسبوعية إلى 0.4% متجهاً لتسجيل خامس خسارة أسبوعية على التوالي.سهم Nvidiaبنسبة 0.9% في جلسة الخميس مسجلاً ثاني مكاسب يومية على التوالي، لتضيف الشركة 75 مليار إلى قيمتها السوقية في يومين.واستطاعت الشركة استعادة المركز الثاني عالمياً بقيمة سوقية وصلت إلى 2.89 تريليون على حساب شركة Microsoft التي تراجعت للمركز الثالث مع انخفاض سهمها بنسبة 0.25% في جلسة الخميس. (cnbc)