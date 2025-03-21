الرقم القياسي لأسعار الاستهلاك في لبنان لشهر شباط 2025

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سجل مؤشر أسعار الاستهلاك في لشهر شباط 2025 ارتفاعا وقدره 0.66 في المئة بالنسبة لشهر كانون الثاني 2025، مع ان التغير السنوي لمؤشر أسعار الاستهلاك عن شباط 2025 بلغ 15.64 في المئة بالنسبة لشهر شباط من العام 2024.أما التغير الشهري لمؤشر أسعار الاستهلاك عن شهرشباط على صعيد المحافظات فقد سجل النسب الآتية:– ارتفاعا في بيروت وقدره 0.46 في المئة.– ارتفاعا في جبل وقدره 1.00 في المئة.– ارتفاعا في وقدره 0.80في المئة.- انخفاضا في وقدره 0.74 في المئة.– ارتفاعا في الجنوب وقدره 0.09 في المئة.– ارتفاعا في النبطية وقدره 0.95 في المئة.يمكن الاطلاع على الرقم القياسي مفصلا لكل المحافظات على صفحة الخاصة بالادارة على: lb.gov.cas.www .