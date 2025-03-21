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إقتصاد

الرقم القياسي لأسعار الاستهلاك في لبنان لشهر شباط 2025

Lebanon 24
21-03-2025 | 07:21
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سجل مؤشر أسعار الاستهلاك في لبنان لشهر شباط 2025 ارتفاعا وقدره  0.66  في المئة بالنسبة لشهر كانون الثاني 2025، مع العلم ان التغير السنوي لمؤشر أسعار الاستهلاك عن شباط 2025 بلغ 15.64 في المئة بالنسبة لشهر شباط من  العام 2024.
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أما التغير الشهري لمؤشر أسعار الاستهلاك عن شهرشباط على صعيد المحافظات فقد سجل النسب الآتية:

– ارتفاعا في محافظة بيروت وقدره 0.46 في المئة.
– ارتفاعا في محافظة جبل لبنان وقدره 1.00 في المئة.
– ارتفاعا في محافظة الشمال وقدره  0.80في المئة.
- انخفاضا في محافظة البقاع وقدره 0.74 في المئة.
– ارتفاعا في محافظة الجنوب وقدره 0.09 في المئة.
– ارتفاعا في محافظة النبطية وقدره  0.95 في المئة.
يمكن الاطلاع على الرقم القياسي مفصلا لكل المحافظات على صفحة الانترنت الخاصة بالادارة على: lb.gov.cas.www .
(اليوم السابع)
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