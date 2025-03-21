رسامني بحث مع افرام في شؤون انمائية

التقى وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني في مكتبه اليوم، نعمة افرام، وكانت مناسبة لعرض الأوضاع الراهنة، بالإضافة إلى في الشؤون الانمائية العامة، لا سيما الملفات التي تقع ضمن صلاحيات وزارة الأشغال العامة والنقل في منطقة _ كسروان. (الوكالة الوطنية)

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