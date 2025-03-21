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إقتصاد

رسامني بحث مع افرام في شؤون انمائية

Lebanon 24
21-03-2025 | 10:23
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التقى وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني في مكتبه اليوم، النائب نعمة افرام، وكانت مناسبة لعرض الأوضاع الراهنة، بالإضافة إلى البحث في الشؤون الانمائية العامة، لا سيما الملفات التي تقع ضمن صلاحيات وزارة الأشغال العامة والنقل في منطقة جبيل _ كسروان. (الوكالة الوطنية)
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