النفط يسجل مكاسب للأسبوع الثاني مع زيادة الرهان على تراجع الإمدادات

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ارتفعت أسعار في جلسة الجمعة وسجلت مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، بعد أن أدت عقوبات أميركية على وخطة جديدة من أوبك+ تتعلق بخفض الإنتاج إلى الرهانات على تراجع الإمدادات.وصعدت الآجلة لخام برنت 16 سنتًا أو 0.2% لتصل عند التسوية إلى 72.16 دولارًا للبرميل.وزادت الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 21 سنتًا أو 0.3% إلى 68.28 دولارًا للبرميل، وفق "رويترز".