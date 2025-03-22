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إقتصاد
النفط يسجل مكاسب للأسبوع الثاني مع زيادة الرهان على تراجع الإمدادات
Lebanon 24
22-03-2025
|
03:52
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ارتفعت أسعار
النفط
في جلسة الجمعة وسجلت مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، بعد أن أدت عقوبات أميركية على
إيران
وخطة جديدة من
تحالف
أوبك+ تتعلق بخفض الإنتاج إلى
زيادة
الرهانات على تراجع الإمدادات.
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وصعدت
العقود
الآجلة لخام برنت 16 سنتًا أو 0.2% لتصل عند التسوية إلى 72.16 دولارًا للبرميل.
وزادت
العقود
الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 21 سنتًا أو 0.3% إلى 68.28 دولارًا للبرميل، وفق "رويترز".
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