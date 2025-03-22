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إقتصاد
ارتفاع السندات العالمية إلى 100 تريليون دولار يدفع المقترضين لخيارات صعبة
Lebanon 24
22-03-2025
|
05:45
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أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أن إجمالي السندات الحكومية وسندات الشركات المتداولة عالميًا تجاوز 100 تريليون
دولار
العام الماضي، حيث أدى ارتفاع تكاليف الفائدة إلى فرض خيارات صعبة على المقترضين، ما دفعهم إلى ضرورة إعطاء الأولوية للاستثمارات المنتجة.
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وأوضحت المنظمة في تقريرها السنوي عن الديون العالمية أن تكاليف الفائدة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت من أدنى مستوياتها إلى
أعلى
مستوياتها خلال العقدين الماضيين بين عامي 2021 و2024. كما أن إنفاق الحكومات على مدفوعات الفائدة بلغ 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي في الدول الأعضاء بالمنظمة، وهو أكثر مما تنفقه هذه
الدول على
الدفاع
، بحسب ما نقلته
وكالة
"رويترز" واطلعت عليه "العربية Business".
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